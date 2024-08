Ikea treibt es mit Aktion auf die Spitze – für Kunden wird es ganz schön peinlich

Wer an Möbel denkt, dem kommt wohl ohne viel Zutun direkt Ikea in den Sinn! Doch nicht nur die Auswahl an günstigen Betten, Schränken und Co. des Schweden ist bei der Kundschaft beliebt. Auch Klassiker im Food-Segment wie Köttbullar oder der Hotdog am Ausgang dürfen bei vielen vor oder nach dem Einkauf nicht fehlen.

+++ Ikea mit Kostenlos-Hammer – du darfst nur nicht diesen Fehler machen +++

Um seinen Kunden aber auch etwas Abwechslung zu bieten, lässt sich Ikea immer wieder neue Aktionen einfallen. Gerade Family-Kunden sitzen dabei an der direkten Quelle und bekommen die Besonderheiten in ihren Filialen meist als erste mit. Mit einer Aktion schießt der Möbel-Riese jetzt aber endgültig den Vogel ab!

+++ Ikea macht Schluss – Kunden suchen sich die Augen aus dem Kopf +++

Ikea: Diese Aktion ist einmalig!

In den nächsten 12 Monaten steht bei Ikea alles im Zeichen des guten Schlafs. Dafür will der Schwede unter dem Motto „Complete Sleep“ nicht nur mit seinem umfangreichen Sortiment an Schlafzimmer-Möbeln Sorge tragen.

Auch interessant: Ikea: Kunden-Traum wird endlich wahr – DAS haben Millionen herbeigesehnt

Auch eine einzigartige Aktion, die der Konzern zum ersten Mal veranstaltet, soll Kunden in die Welt des Schlafs entführen. Und dafür können sie aus dem Bett direkt in die nächste Ikea-Filiale stolpern, wie das Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion offenbart. Am 31. August lädt Ikea nämlich zum Pyjama-Event ein, bei dem eine krasse Rabatt-Aktion lockt. Doch dafür müssen Kunden eine ganz besondere Bedingung erfüllen.

Kunden reiben sich verwundert die Augen

Ikea lockt am 31. August von 9.30 bis 20 Uhr ab einem Warenwert von 100 Euro mit einem Rabatt von satten 25 Euro. Sprich: Du müsstest für deine Möbel, Kerzen und Co. statt 100 Euro gerade mal 75 Euro bezahlen. Um diesen Rabatt allerdings auch zu erhalten, musst du an deine Scham-Grenze gehen und im Schlafanzug erscheinen. Ja, du hast richtig gelesen!

Diese Nachrichten könnten dich jetzt außerdem interessieren:

„Unsere Kund:innen werden von Promoter:innen begrüßt und bekommen den Gutschein, wenn sie im Pyjama erscheinen. Dafür gibt es keine streng definierten Voraussetzungen, da jeder anders schläft“, so eine Ikea-Sprecherin. „Die Aktion findet zeitgleich in allen 54 Einrichtungshäusern von Ikea Deutschland statt.“ Solltest du also an dem Tag noch nichts vorhaben, solltest du dir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wann bekommt man schon mal die Chance, beim Schweden nur im Schlafanzug bekleidet nicht schief angeschaut zu werden?