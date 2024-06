Beliebter Messenger zieht die Reißleine! Eine Ära geht zu Ende

Nach mehr als 27 Jahren Dienst wird dieser Messenger jetzt eingestellt. Trotz seines langjährigen Bestehens wird der Messengerdienst am Mittwoch (26.06.) schlussendlich abgeschaltet werden. User müssen sich eine Alternative nutzen.

Der Messengerdienst ICQ war insbesondere in den späten 1990ern und während der 2000er-Jahre die wohl beliebteste Kommunikationsplattform. Bevor es das Messengermonopol Whatsapp gab, war ICQ wohl auf fast allen PCs installiert. Durch die kontinuierlichen neuen Entwicklungen konnte Whatsapp den Messenger ICQ jedoch übertrumpfen.

Beliebter Messenger: Ende am 26. Juni

Mit der Abschaltung der Plattform endet wahrlich eine Ära. Wie „Ruhr 24“ berichtet, wurde ICQ 1994 von der israelischen Firma „Mirabillis“ gegründet. Der Messenger hatte extrem viel Erfolg und in kürzester Zeit mehr als 100 Millionen Nutzer, was in dem Internet der 90er-Jahre eine extrem hohe Zahl war.

Im Jahr 1998 wurde der Messenger ICQ dann von dem Internet-Anbieter AOL aufgekauft. Dieser sorgte dafür, dass die Plattform nur noch mehr Erfolg hatte. Im Jahr 2010 ging ICQ dann an den momentanen Besitzer, die russische Firma Mail.ru Group. Diese Firma hat jetzt den Beschluss gefasst, den Messengerdienst schlussendlich einzustellen.

Dies hat auch einen triftigen Grund. Durch diverse soziale Netzwerke, wie Facebook, Twitter oder Whatsapp, sank die Anzahl der Nutzer von ICQ immer weiter. Alleine von 2010 bis 2013 sank die Anzahl der Nutzer von 42 Millionen auf nur noch 11 Millionen Nutzer. Die Konkurrenz für den Messenger war einfach zu groß.

Grüne Blume verschwindet für immer

Jedoch hat ICQ immer noch einige Nutzer, die jetzt eine Alternative suchen müssen. Ruhr 24 berichtet, dass die User an den Facebook-Klon „VK Messenger“ verweist. Dieser ist ein mehrsprachiges soziales Netzwerk, das aus Russland stammt und von derselben Firma betrieben wird, wie ICQ.

Trotz einer Alternative fühlt sich die Einstellung des Messengers ICQ an, als ob eine Ära zu Ende geht. Das Symbol des Chatdienstes, die kleine grüne Blume, die in vielen ein Gefühl von Nostalgie auslöst, verschwindet damit für immer. Treue Nutzer haben leider keine andere Wahl, als sich damit abzufinden.