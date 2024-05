Whatsapp plant neue Funktion – doch für viele bleibt sie unsichtbar

Die meisten können sich ihr Handydisplay gar nicht mehr ohne den grünen Messenger mit dem weißen Chat-Symbol vorstellen. Kein Wunder, denn Whatsapp gehört schon lange zu einer der beliebtesten Apps weltweit. Damit den Usern allerdings nicht langweilig wird, lässt sich der Messenger in regelmäßigen Abständen neue Features und Designs einfallen. Doch diese neue Funktion, die derzeit noch in der Planung ist, ist nicht für alle Nutzer sichtbar. Das steckt dahinter.

Whatsapp überrascht mit neuer Funktion

Seit einigen Jahren gibt es bei Whatsapp die Funktion, Statusmeldungen in Form von Bilder und Videos zu posten. Dadurch, dass diese nach einiger Zeit wieder verschwinden, erreicht sie in manchen Fällen jedoch gar nicht denjenigen, an den sie indirekt gerichtet war. In anderen Fällen tippen sich die Whatsapp-Nutzer nur schnell durch die Meldungen durch oder fühlen sich nicht direkt angesprochen. Das könnte sich nun schon bald ändern.

„Whatsapp plant eine Neuerung für Status-Updates“, heißt es in einem Bericht von „giga.de“. Wer eine Statusmeldung hochlädt, soll künftig seine Kontakte direkt erwähnen können, um so auf den Beitrag dezent aufmerksam zu machen. Andere Nutzer, die sich durch die Statusmeldungen klicken, können diese Erwähnung allerdings nicht sehen. Dadurch wird die Privatsphäre des erwähnten Whatsapp-Users zwar gewahrt, ohne dass lustige und informierende Inhalte verpasst werden.

Dazu erhalten die Whatsapp-User eine Benachrichtigung, sobald sie in einer Statusmeldung erwähnt wurden. Nutzer müssen allerdings wohl noch etwas Geduld haben. Derzeit befindet sich das Feature noch in der Testphase und kann nur von Beta-Nutzern mit einem Android-Smartphone ausprobiert werden.

Wann IOS-User und alle anderen den Statusmeldungs-Hack auch endlich nutzen können, ist bislang unbekannt.