„Hurricane“ und „Southside“: Festival-Fans fassungslos – DAS sind die Headliner

Die Festival-Saison neigt sich ihrem Ende zu, doch Musikliebhaber dürfen sich bereits auf das kommende Jahr freuen. Denn ein großer Konzertveranstalter hat die Headliner für gleich zwei der beliebtesten Rock-Festivals in Deutschland bekanntgegeben.

Die Vorfreude auf das „Hurricane“- und das „Southside“-Festival steigt, da neben vielen bekannten Namen auch ein internationaler Superstar die Bühnen rocken wird. Dies ist besonders aufregend, da dieser Mega-Sänger schon lange nicht mehr bei einem deutschen Festival aufgetreten ist.

„Hurricane“ und „Southside“ mit Mega-Festival-Rückkehr!

Der Konzertveranstalter FKP Scorpio hat jetzt auf Instagram die Spannung der Festival-Gemeinde gesteigert. „Wir freuen uns, euch bereits heute ganze vier Headliner für das Hurricane-Festival und das Southside-Festival bestätigen zu können“, verkündete das Team enthusiastisch. Beim „Hurricane“- und „Southside“-Festival, die zeitgleich vom 21. bis zum 23. Juni 2024 wie gewohnt in Scheeßel und Neuhausen ob Eck stattfinden, können sich die Fans auf ein Line-up freuen, das mit internationalen Topstars gespickt ist.

Während der Hype um das „Hurricane“ und „Southside“ bereits spürbar ist, lassen die beiden Headliner, die jetzt noch enthüllt wurden, die Herzen der Festival-Besucher höher schlagen. Unter den bereits bestätigten Acts sind Größen wie „Bring Me the Horizon“ und „K.I.Z.“, die zweifellos für ein mitreißendes Festival-Erlebnis sorgen werden. Doch das Sahnehäubchen auf dem Line-up-Kuchen ist zweifellos die Festival-Rückkehr eines internationalen Megastars.

Der Name, der auf der Liste der Headliner steht, ist für viele Festivalgänger eine krasse Überraschung. Kein Geringerer als Ed Sheeran wird sowohl beim „Hurricane“ als auch beim „Southside“ im nächsten Jahr die Bühnen rocken. Diese Ankündigung kommt besonders überraschend, da der gefeierte Sänger seit Jahren nicht mehr bei deutschen Festivals aufgetreten ist. Es scheint, als würde Ed Sheeran seine musikalische Reise in Deutschland mit einem spektakulären Comeback auf dem „Hurricane“ und „Southside“ fortsetzen.

Avril Lavigne sorgt für Nostalgie-Gefühle

Die Aufregung in der Festival-Community ist spürbar, da Fans sich auf ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis vorbereiten. „Es ist zehn Jahre her, seit ich zuletzt auf diesen unglaublichen Festivals gespielt habe, und in dieser Zeit ist eine Menge passiert“, sagt Sheeran selbst in einem Social-Media-Post. „Ich freue mich sehr, exklusiv für diese beiden Festivals im Jahr 2024 nach Deutschland zurückzukehren.“ Für viele wird der Auftritt von Ed Sheeran beim „Hurricane“- und „Southside“-Festival die einzige Gelegenheit sein, ihn live bei einem Festival zu erleben.

Aber auch Avril Lavigne verspricht spektakuläre Auftritte. Die Fans können es kaum erwarten, sie auf den Bühnen des „Hurricane“- und „Southside“-Festivals zu sehen. Die meisten Festival-Besucher dürften dabei ziemlich in Nostalgie schwelgen, denn der mittlerweile 38-jährige kanadische Rock- und Popstar war besonders Anfang der 2000er-Jahre mit Songs wie „Sk8er Boi“ und „Complicated“ erfolgreich.

Mit der Rückkehr von Ed Sheeran als Headliner, aber auch mit Avril Lavigne haben die Veranstalter definitiv zwei Volltreffer gelandet und versprechen ein unvergessliches Festival-Erlebnis beim „Hurricane“ und „Southside“ 2024. Die Vorfreude steigt und es bleibt spannend, welche weiteren Künstler noch auf dem Line-up stehen werden.