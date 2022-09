Hund verliert in Ukraine-Krieg alle Beine – jetzt kann er wieder laufen

Der Horror, den die Ukraine seit dem Angriff von Russland erlebt, macht auch vor Tieren nicht Halt. Ein Hund wurde dort schwer misshandelt, seine Beine brutal abgetrennt. Ein bekannter Tierschützer aus Deutschland nahm sich dem Vierbeiner an.

Hund wird in Ukraine schwer misshandelt – ER rettet ihn

Letzte Rettung für den kleinen Hund Bim! Der rund ein Jahre alte Terrier-Mischling wurde von Helfern in der Ukraine gefunden, lag winselnd auf der Straße. Er musste Schreckliches erleben: Alle vier Pfoten sowie ein Teil seines Schwanzes und Teile seiner Ohren wurden ihm abgetrennt.

Ein Hund verlor seine Beine – doch Prothesen schenken ihm ein neues Leben. Foto: Arnulf Stoffel/dpa

Die Helfer übergaben den Vierbeiner Tierschützer und TV-Star Ralf Seeger (bekannt aus der Vox-Doku-Serie „Harte Hunde“), der Bim nach Deutschland brachte. Mit Hilfe des Orthopädie-Spezialisten Maximilian Philippas soll der Hund nun aber bald wieder laufen können, wie auf der Website von Ralf Seegers Team berichtet wird.

Hund bekommt vier Prothesen und soll so wieder laufen können

Das Krefelder Unternehmen „Orthopets“ fertigte für den Terrier-Mischling vier weiche Prothesen an, die seine Beine ersetzen sollen.

Noch ist das Laufen mit den Prothesen für Bim sehr gewöhnungsbedürftig, eine Prothese musste noch einmal angepasst werden. „Ich bin mir aber sicher, dass wir ihn wieder auf die Beine kriegen“, so Steeger. So trainiert der Hund auch viel mit den Prothesen, wie „Orthopets“ auf Facebook berichtet. „Es macht uns eine Riesenfreude zu sehen, wie rasant Bim sich entwickelt und Freude am Leben zurück gewinnt.“

Bim ist nicht der einzige Hund, der Leid in der Ukraine ertragen musste. Es sei unfassbar, welches Leid auch viele Hunde in Kriegsgebieten erlebten, so Seeger. So habe sein Verein Tiere mit Schusswunden im Rücken oder Granatsplittern am ganzen Körper versorgt.