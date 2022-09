Hund: Paris Hilton in großer Trauer – selbst eine Wahrsagerin kann ihren Vierbeiner nicht aufspüren

Paris Hilton ist untröstlich. Das It-Girl vermisst ihren geliebten Hund.

Bereits seit einer Woche fehlt von ihrem Hund Diamond Baby jede Spur. Paris Hilton lässt seitdem nichts unversucht, um ihren kleinen Chihuahua wiederzubekommen.

Kult-Blondine kommt nach Hause, plötzlich ist ihr Hund weg

Via Instagram teilte Paris Hilton am Dienstag mit, dass ihr Hund Diamond Baby bereits seit dem 14. September verschwunden ist. „Das ist so unglaublich schwer für mich zu posten, weil mir die Worte fehlen“, beschreibt die 41- Jährige ihre Emotionen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und weiter: „Ich war bei einem Fotoshooting und wir ziehen um und einer der Umzugshelfer muss eine Tür offen gelassen haben.“ Zusammen mit ihrer Familie habe die Kult-Blondine in der ganzen Nachbarschaft nach dem Vierbeiner gesucht. In ihrer Verzweiflung habe sie sogar schon zu außergewöhnlichen Mitteln gegriffen.

Der Haushund als Begleiter des Menschen:

Domestizierung fand vor etwa 15.000 bis 100.000 Jahren statt

die wilde Stammform ist der Wolf

weltweit gibt es etwa 500 Millionen Haushunde

allein in Deutschland leben 9 Millionen als Haustiere

Paris Hilton setzt auf ungewöhnliche Mittel bei der Suche

„Wir haben einen Haustierdetektiv, einen Hundeflüsterer, einen Tier Hellseher eingestellt und untersuchen jetzt Hundefindung Drohnen. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um sie zurückzubekommen.“ Bislang jedoch sei nichts von Erfolg gewesen.

Noch mehr Hunde-News:

Ihr kleiner Hund sei wie eine Tochter für die 41-Jährige. Deshalb greift sie zum letzten Strohhalm und hofft auf jegliche Hinweise aus der Gesellschaft. „Es wird eine große Belohnung für ihre Rückgabe geben und keine Fragen gestellt“, verspricht Millionenerbin. Der Vierbeiner wurde das letzte Mal am Mulholland Drive und der Clerendon Road in Beverly Hills gesehen. Für Informationen zum Aufenthaltsort hat Paris Hilton extra eine spezielle E-Mailadresse angegeben.