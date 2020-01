Hund: Menschen finden Tier auf der Straße – und entdecken Schreckliches

Auf dem Instagram-Kanal der Fernsehsendung „Tiere suchen ein Zuhause“ bewegt das Schicksal von Hund Alba aktuell die Nutzer.

In der „WDR“-Sendung stellen Tierschutzvereine ausgesetzte oder in Tierheimen abgegebene Tiere vor, um sie an die Zuschauer zu vermitteln. Hund Alba sucht ein neues Zuhause.

Hund auf der Straße gefunden

Alba wurde von Tierschützern auf der Straße gefunden. Schnell bemerkten sie, dass die Hündin schwanger war. Doch ärztliche Untersuchungen brachten die traurige Wahrheit ans Licht: Albas Welpen waren bereits tot.

Die Hündin musste operiert werden und brauchte Zeit, um sich zu erholen. Mittlerweile geht es ihr allerdings wieder besser.

„Ruhig, souverän und anpassungsfähig“

„Ruhig, souverän und anpassungsfähig“, so wird Alba auf Instagram beschrieben. Die Hündin fasste schnell Vertrauen zu den Tierschützern.

Nun sucht sie ein neues Zuhause – und auf Instagram wünschen ihr die Nutzer nur das Beste für die Zukunft.

„Ich wünsche der Süßen alles Glück der Welt für eine tolle Vermittlung, dass sie ganz bald ein eigenes Körbchen findet!“

„Drücke die Daumen, dass sie so schnell wie möglich in ein tolles Zuhause kommt!“

„Hoffentlich findet sie ein liebevolles Zuhause!“

Bleibt zu hoffen, dass sich tatsächlich ein Zuschauer meldet und Alba bei sich aufnimmt. (nr)