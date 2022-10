Hund: Horror-Attacke! Vierbeiner beißen Tier tot und gehen dann auf Besitzerin los

Der arme Hund! Das Schicksal dieses Vierbeiners aus Ilmenau in Thüringen ist nichts für schwache Nerven. Fünf Huskys zerreißen den Yorkshire Terrier förmlich auf offener Straße – und gehen dann auch noch auf die 80 Jahre alte Besitzerin des Tieres los.

Am 10 . Oktober machte sich die Rentnerin mit ihrem elfjährigen Hund auf ihre tägliche Gassi-Runde. Doch sie sollten nicht weit kommen. Nur wenige Meter vor der eigenen Haustür erwartete den kleinen Flocke ein furchtbarer Tod.

Hund wird aus dem Nichts von Meute zerfleischt

Aus dem Nichts griffen vier herrenlose Huskys den Yorkshire Terrier an, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Ohne Provokation bissen sie plötzlich den kleinen Vierbeiner. Alles vor den Augen seiner Halterin, die in dem Moment, als sie das Blut auf den Schnauzen der größeren Tiere sah, in einer Kurzschlussreaktion handelte. Eine Aktion, die ihr fast selbst zum Verhängnis wurde.

Denn die 80-Jährige griff sich ihren Flocke, hielt den blutenden Vierbeiner hoch über ihrem Kopf und stieg auf eine Parkbank. So wollte sie verhindern, dass die Huskys weiter ihren Hund angriffen. Doch die Meute war allem Anschein in einen Blutrausch verfallen und begannen an der Seniorin hochzuspringen und auch nach ihr zu schnappen.

Von Flocke blieb nichts als sein Jäckchen

Ihr geliebter Flocke fiel ihr dabei aus den Händen und wurde so zum Opfer der aggressiven Huskies. Wie die Frau gegenüber der „Bild“ berichtet, blieb von ihm nichts weiter als ein Fellbüschel und sein Jäckchen, dass ihm seine Halterin noch vor dem Spaziergang anzog, übrig. Der kleine Yorkshire Terrier wurde von der Hundemeute regelrecht aufgefressen.

Zurück blieb nur die am Boden aufgelöste Seniorin. Die Meute Huskies verschwand wie später ermittelt werden konnte, wieder in einem Zwinger in der Nachbarschaft, aus dem die Hunde zuvor ausgebrochen waren.

Konsequenzen für Husky-Halterin

Die fürchterliche Tat blieb für sie bislang ohne Konsequenzen, nicht so aber für ihre Halterin. „Sie hat die Hunde ab sofort so zu halten, dass es ihnen nicht mehr möglich ist, andere Menschen oder Tiere zu gefährden oder zu belästigen“, bestätigt Ordnungsamtsleiter Ingolf-Werner Müller.

Zudem wurde ein Bußgeldverfahren gegen sie eingeleitet. Da auch die Rentnerin von den Huskys verletzt wurde, erstattete sie zudem Anzeige. Die Polizei ermittelt nun.