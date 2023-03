Hund: Mann bedroht Frau mit Waffe – er fordert Sex mit ihrem Vierbeiner

Absoluter Schock-Moment für zwei Frauen aus Hessen beim Gassigehen mit ihren Hunden: Plötzlich stand ein Mann vor ihnen und forderte Sex mit ihren Vierbeinern! Doch es wurde fast noch skurriler…

Am Donnerstag (9. März) endete ein gemütlicher Spaziergang in einem Horror-Trip. Eine Frau meldete sich bei der Polizei. Ein unbekannter Mann hatte sie gegen 8.30 Uhr in Cleeberg in einem Feld zwischen dem Biengartenweg in Richtung Hof Jagdhaus mit einer Waffe bedroht. Seine unglaubliche Forderung an die 63-Jährige: Sie soll ihren Hund festhalten – damit er Sex mit ihrem Vierbeiner haben kann!

Mann fragte Hunde-Besitzerin nach Kot

Wie RTL berichtet, bekam die Hundebesitzerin Angst, hielt ihren Hund kurzfristig fest. Dann stoppte sie den Unbekannten doch noch. Und dann setzte der Mann noch einen drauf: Bevor Frauchen und Vierbeiner flohen, fragte er nach Hundekot.

Und der Mann bewies sich als äußert hartnäckig, wollte nicht aufgeben. Rund drei Stunden später sprach er in Dauernheim im Feld an der Blofelder Straße in Richtung Autobahn eine weitere Frau an. Auch an dem Hund der 59-Jährigen wollte er sich vergehen. Dabei soll er diesmal aber keine Waffe eingesetzt haben. Die Hundebesitzerin schrie den Mann an, holte telefonisch Hilfe. Der Mann flüchtete in Richtung Autobahn. Beide Halterinnen und ihre Vierbeiner blieben bei der Aktion unverletzt.

Hund: Mann aus Frankfurt festgenommen

Doch Aufatmen bei allen Hundebesitzern aus Hessen: Wie RTL berichtet, meldeten sich nach einem Aufruf Zeugen. Außerdem wurde am Freitag (10. März) ein weiterer Fall bekannt. Hinweise führten zu einem jungen Mann aus Frankfurt. Er wurde inzwischen festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Schreckschusswaffe gefunden und sichergestellt.