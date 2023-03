Hund greift kleines Mädchen an: Sie wird nie wieder lächeln können

Schrecklicher Vorfall in den USA! Dort attackierte ein Hund ein junges Mädchen. Ihre Gesichts-Verletzungen sind so heftig, dass sie vermutlich nie wieder lächeln kann!

Das dürfte der Alptraum für alle Eltern sein: Die sechsjährige Lily musste mit hunderten von Stichen im Gesicht und am Kopf genäht werden. Der Grund: Ein Hund ging auf sie los, während sie im Haus einer Bekannten am Tisch saß und mit ihrer Freundin spielte.

Hund: Mutter nach Vorfall am Boden zerstört

Schrecklich: Das junge Mädchen wird vermutlich nie wieder lächeln können, wie NBC berichtet. So heftig sind die Gesichtsverletzungen, die sie durch die Pitbull-Attacke erlitt. Lily wurde nach dem dramatischen Vorfall in ein Krankenhaus gebracht.

„Ich versuche so sehr, nicht zu weinen“, sagt Lilys Mutter Dorothy N. „Lily saß am Tisch und der Hund hat sie angegriffen. Sie zog ihre Schultern hoch, also tat sie das Richtige, weil der Hund auf ihren Hals losging. Dann kam die Mutter aus dem Badezimmer, weil das andere kleine Mädchen schrie: ‚Mama, Mama, da stimmt was nicht‘. Und sobald sie in die Küche ging, ließ der Hund los“, beschreibt Dorothy N. die Situation.

Hund: Spendenseite für Familie eingerichtet

Die kleine Lily wurde in einer Spezialklinik behandelt. „Sie kann im Moment überhaupt nicht sprechen, aber sie war heute sehr reaktionsschnell. Sie hat mich angesehen, geblinzelt und mir gesagt, was sie braucht“, sagt Dorothy N.

Es wurde eine Spendenseite eingerichtet, um die Familie bei der Behandlung finanziell zu unterstützen. Wie NBC berichtet, will die zuständige Tierschutzbehörde den Fall bislang nicht kommentieren, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Bleibt nur zu hoffen, dass es der kleinen Lily schon bald wieder besser gehen wird…

