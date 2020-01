Hund: Einbrecher will Wohnung leer räumen – und erlebt eine böse Überraschung

View this post on Instagram

🐶 Ohren gespitzt! ✌️ 😲 Wer sich gut um Maya kümmert, um den kümmert Maya sich auch! Sie kann zwar nichts mehr sehen ... aber dass sie Einbrecher in die Flucht schlagen kann, hat sie erst kürzlich bewiesen. 🐾 ☎ Tierhilfe Leichlingen e. V. #hundeliebe #hund #dog #dogs #dogsofinsta #animal #adoptdontbuy #rescuedog #adoptdogs #animallover #rescueismyfavoritebreed #straydogs #bestfriends #animallover #adoptdontshop #shelter #tierschutz #dogsofig #tierschutzhund #tierheim #hunde #pero #rescuedogs #tieresucheneinzuhause #hundeleben #hundeblick #hundeaufinstagram #dogofig #chien #adoptierenstattkaufen