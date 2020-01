Hund: Dackel „Kurti“ nach Böller-Schreck tot aufgefunden – Besitzerin mit schweren Vorwürfen

Zwergdackel „Kurt“ büchste nach einer Böller-Explosion aus. An Neujahr konnte der Hund nur noch tot aufgefunden werden. (Symbolbild)

Nordhausen. Eine Frau in Thüringen wollte vor Mitternacht an Silvester noch schnell mit ihrem Hund eine Runde Gassi gehen. Doch dann beginnt ein schreckliches Drama.

Unbekannte werfen ihrem Zwergdackel „Kurt“ einen Böller vor die Pfoten.

Hund verschwindet nach Böller-Explosion spurlos

Der Hund erschreckt sich dermaßen, dass er sich losreißt. Von da an fehlt von dem vier Monate altem Vierbeiner jede Spur. In ihrer Sorge wendet sich die Hundehalterin an die Polizei, die die Suche nach dem Hund unterstützt.

Doch nach wenigen Stunden geben die Einsatzkräfte die Suche auf. Frauchen und Zwergdackel müssen Silvester getrennt verbringen.

An Neujahr folgte die traurige Gewissheit

An Neujahr folgt dann die traurige Gewissheit: „Kurti“, wie er von seiner Besitzerin liebevoll genannt wird, ist tot. Wie das Online-Portal Thüringen24 berichtet, spürten Suchhunde die kleine Fellnase in der Nähe von Nordhausen in Thüringen auf.

Die Besitzerin äußert darauf einen schrecklichen Verdacht, wie ihr Hund zu Tode gekommen sein könnte.

