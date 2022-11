Hund: Vermisste Frau tot aufgefunden – Vierbeiner blieb wochenlang an ihrer Seite

Die Liebe zum flauschigen Vierbeiner ist für viele Hundehalter bedingungslos und ewig. Dass sich das mit den Gefühlen aber nicht nur auf eine Seite beschränkt, stellte jetzt Dackel Tobi aus Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern unter Beweis.

Der Hund soll seinem Frauchen auch nach ihrem Tod nicht von der Seite gewichen sein. Besonders tragisch: Nach der Rentnerin war tagelang gesucht worden. Nur Dackel Tobi hatte anscheinend von Anfang an den richtigen Riecher.

Hundehalterin wird nach Tierarztbesuch vermisst

Es ist ein Schock für die Angehörigen, als am 8. September die 78-jährige Mecklenburg-Vorpommerin spurlos verschwindet. Die Rentnerin hatte kurz vorher noch mit Dackel Tobi dem Tierarzt einen Besuch abgestattet. Danach wurde sie nicht mehr gesehen.

Was folgte war eine Suchaktion, bei der nicht nur die Polizei, sondern auch rund 200 Freiwillige das Waldgebiet Lübtheen durchkämmten, um die Vermisste ausfindig zu machen.

Nach erfolgloser Suche sorgten Arbeiter am 1. November aus der Region dann für traurige Gewissheit. Wie Klaus Wiechmann von der Polizeiinspektion Ludwigslust gegenüber RTL erzählte, wurde die Leiche der Frau am Fluss Rögnitz in der niedersächsischen Gemeinde Amt Neuhaus gefunden. Nicht weit entfernt von seinem Frauchen, entdeckte man auch Dackel Tobi.

Hund leistet totem Frauchen Gesellschaft

Es wird davon ausgegangen, dass der Hund bis zum Schluss in der Nähe seiner Besitzerin ausgeharrt hatte. Dem Polizeisprecher zufolge soll der Hund bei seinem Fund wohlauf gewesen sein.

Nachdem seine Besitzerin tot aufgefunden worden war, brachte man Dackel Tobi anschließend zu den Angehörigen der 78-Jährigen.

Die kleine Stadt Lübtheen, die nur 100 Kilometer von Hamburg entfernt ist, sorgte mit seinem Waldgebiet 2019 bereits für Schlagzeilen. Damals brannten 1.200 Hektar Waldfläche lichterloh. Es dauerte eine Woche, bis die Flammen unter Kontrolle gebracht waren.