Horoskop: Für diese drei Sternzeichen wird Weihnachten der pure Albtraum

Mit großen Schritten nähern wir uns der Weihnachtszeit. Für viele ein großer Grund zur Freude, haben die meisten Arbeitnehmer nicht nur endlich wieder Urlaub, sondern auch gute Gelegenheit, alle ihre Lieben wieder um sich zu scharen und eine entspannte Festzeit zu verbringen.

Geht es nach den Sternen, dann müssen sich allerdings gleich drei Sternzeichen in diesem Jahr warm anziehen. Und das ausgerechnet zur vermeintlich harmonischen Weihnachtszeit. Diese Sternzeichen blicken jetzt mit Sorge auf ihr Horoskop.

Horoskop: Ihnen droht Stress pur an Weihnachten

Die eigentlich schönste Zeit des Jahres wird für zahlreiche Menschen in diesem Jahr zum wahr gewordenen Alptraum. Da können nicht mal Glühwein, Spekulatius und Co. die erhitzten Gemüter beruhigen. Allen voran kommt es für das Sternzeichen Widder laut Horoskop dieses Jahr zu Weihnachten richtig dicke. Ruhe und Gemütlichkeit ist dem Feuerzeichen per se schon fremd – da sind Gemütlichkeit und Besinnlichkeit ein rotes Tuch.

Der Widder ist vor allem dafür bekannt, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen und hält sich damit auch nicht zur Weihnachtszeit zurück. Wer seine Liebsten um sich schart und einen Widder in den gleichen Raum setzt, muss sich dem Risiko bewusst sein, dass es in diesem Jahr ordentlich knallen könnte. Sollte man in diesem Jahr bei seinen Geschenken daneben liegen oder ein kritisches Thema zur Sprache bringen, könnte das mit dem Widder ganz schnell im Streit enden.

SIE wollten dem Weihnachtstrubel entgehen

Anders stressig geht’s in diesem Jahr dagegen für Menschen mit dem Sternzeichen Waage zu. Denn ihr großes Harmoniebedürfnis macht sich nicht nur dadurch bemerkbar, dass sie drohenden Streitereien aus dem Weg gehen. Nein, wenn es nach der Waage geht, könnte die liebe Verwandtschaft auch gleich ganz zu Hause bleiben, sodass sie sich schön zurückziehen und die absolute Ruhe genießen kann. Sich für unnütze Weihnachtsgeschenke bedanken? Für die Waage Stress pur.

Für die Jungfrau dagegen droht selbstgemachter Stress. Sie nimmt die Weihnachtsplanung gerne selbst in die Hand und lädt die Familie auch in diesem Jahr wieder zu sich nach Hause ein, nicht ohne die Tage schon bis ins letzte Detail durchzuplanen. Gerade zu Weihnachten wird der Jungfrau das Streben nach Perfektion zum Verhängnis. Da kann die liebe Verwandtschaft schnell mal zum Stressfaktor Nummer Eins werden, wenn sie es sich gemütlich macht und Geschenke und Plätzchen im gesamten Haus verteilt.

Sternzeichen mit diesem Weihnachts-Horoskop sollten in diesem Jahr auf jeden Fall eines tun: Tief durchatmen und sich die Weihnachtstage so planen, dass so wenig Stressfaktoren wie möglich über sie hereinbrechen.