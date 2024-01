Horoskop: Erster Vollmond des Jahres holt dieses Sternzeichen aus dem Tief

Neues Jahr, neues Glück – was für viele Menschen einem motivierenden Spruch gleicht, nehmen besonders Horoskop-Gläubiger ernst. Schließlich stehen die Sterne immer wieder neu, und detaillierte Jahreshoroskope sollen einem sogar schon eine Prognose für das ganze kommende Jahr 2024 geben können.

Wem das aber ein bisschen zu weit gegriffen ist, der kann sich vielleicht mit der ersten Vollmond-Prognose für dieses Jahr anfreunden. Die hält nämlich besonders für ein bestimmtes Sternzeichen eine positive Überraschung bereit.

Horoskop verspricht spannende Zeichen für dieses Sternzeichen

Das Jahr 2024 ist gerade einmal zwei Wochen alt, und doch fühlen sich einige Menschen von dem Alltagstrott schon wieder erschöpft. Energie könnte uns allen der Vollmond im Löwen ab dem 25. Januar bescheren – laut Horoskop hält diese Konstellation nur Positives bereit.

Besonders strahlt der Vollmond im Löwen natürlich auf das Feuer-Sternzeichen selbst ab. Löwe-Geborene (24. Juli bis 23. August) sind dafür bekannt, gerne im Mittelpunkt zu stehen, vor Selbstbewusstsein und Leidenschaft nur so zu strotzen. Doch gerade in den ersten Januar-Wochen übten sich Löwen in Zurückhaltung, konzentrierten sich auf ihren Job oder die Festigung von vernünftigen, langfristigen Routinen. Ab dem 25. Januar scheint der Vollmond dann im Sternzeichen der Sommer-Geborenen und macht Schluss mit schnödem Alltagstrott.

Laut Horoskop erhellt der Vollmond dann bei Löwen besonders die Bereiche Liebe und Partnerschaft und sorgt für Aufregungen im Leben der Löwen. Viele in diesem Tierkreiszeichen Geborene könnten sich gleichzeitig von dem Bedürfnis verabschieden, es immer allen recht machen zu wollen.

Horoskop: Alle Sternzeichen profitieren von Löwen-Vollmond

Doch der Löwen-Vollmond beschert nicht nur dem entsprechenden Sternzeichen Aufwind. Auch andere Sternzeichen profitieren von der Energie der Konstellation. Menschen, die von Natur aus eher wenig ehrgeizig oder mutig sind, könnten ab dem 25. Januar ebenfalls die Energie entwickeln, buchstäblich nach den Sternen zu greifen.

Zudem gibt der Löwe-Vollmond allen anderen Sternzeichen etwas von dem Selbstbewusstsein und der Selbstachtung des Feuer-Zeichens ab. Gerade sensiblen Sternzeichen wie Krebs, Fische oder Waage könnte es gut tun, die eigenen Bedürfnisse einmal mehr in den Vordergrund zu rücken.