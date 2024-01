Horoskop: Emotionale Last! Für diese 3 Sternzeichen beginnt 2024 besonders schwer

Ein neues Jahr hat begonnen und der ein oder andere ist schon gespannt, was das Horoskop in den kommenden zwölf Monaten für ihn bereit hält. Doch aufgepasst! Für diese drei Sternzeichen werden die ersten 31 Tage von 2024 besonders schwer, denn die Vergangenheit sitzt ihnen noch im Nacken.

Das neue Jahr war für viele der Startschuss, um sich von Altlasten zu befreien, vergangenes hinter sich zu lassen und positiv in die Zukunft zu schauen. Doch laut Horoskop hat der Kosmos für einige einen Besuch aus der Vergangenheit in petto.

Horoskop: Diesen Sternzeichen geht es nun an den Kragen

Die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern, dafür aber die gesammelten Erfahrungen nutzen, um es in der Zukunft besser zu machen. Widder sind schon drauf und dran, an ihren Vorsätzen fürs neue Jahr zu arbeiten und ihre Ziele für die Zukunft zu erreichen. Doch nicht so voreilig! Laut Horoskop könnte die ein oder andere offen gebliebene Rechnung aus den vergangenen Monaten sich nochmal im Januar bemerkbar machen.

Widder werden dadurch nur in ihrem Vorhaben ausgebremst und sollten sich alten Geistern stellen, statt sie im Jahr 2024 weiter mit sich herum zu schleppen. Doch auch Waagen werden in diesem Monat nicht verschont.

+++ Horoskop: Singles, aufgepasst! Diese Sternzeichen treffen noch im Winter ihre große Liebe +++

Gereiztheit und unterschwellige Wut? Die Waage wird im Januar erkennen, dass ihre Gefühle und ihr Verhalten ihren Ursprung in der Vergangenheit haben. Doch im Jahr 2024 ist sie reifer, kann sich von ihrer alten Last befreien und den wahren Ursprung ihrer Emotionen bekämpfen.

Weitere Themen:

Auch der Skorpion hat laut Horoskop im Januar ein Date mit der Vergangenheit. Schmerzhafte Momente aus 2023 müssen neu überdacht werden, um zu erkennen, dass Konflikte im neuen Jahr nicht aufgrund Vergangenem falsch gedeutet werden dürfen. Auch für den Skorpion gilt: Sich auf den Ursprung seiner Emotionen besinnen. Zwischenmenschlichen Beziehungen sollten nicht aufgrund der Vergangenheit auf Angst basieren, sondern auf Vertrauen.

Die drei Sternzeichen müssen die Rolle der Erlebnisse aus den letzten Monate besser verstehen, um daraus die richtigen Schlüsse für das neue Jahr ziehen zu können.