Horoskop: Singles, aufgepasst! Diese Sternzeichen treffen noch im Winter ihre große Liebe

Neues Jahr, neues Glück in der Liebe. Was hat dein Horoskop 2024 für dich parat? Familienglück, einen heißen Flirt oder sogar die einzig wahre Liebe?

Noch im Januar könntest du deinen perfekten Partner und deine bessere Hälfte fürs Leben finden. Für welche Sternzeichen ihr Horoskop diese Liebesüberraschung in petto hat, erfährst du hier.

Liebes-Horoskop: Romantische Überraschungen warten

Singles unter den Sternen, ihr müsst nicht mehr lange warten. Schon im Januar wartet eure große Liebe auf euch. Du bist Wassermann? Dann halt die Augen offen und lass dich auch auf ungewöhnlichere Kontakte ein. Wer weiß, vielleicht steckt hinter der nächsten Person jemand, mit dem du sofort harmonierst. Und vielleicht wird ja sogar mehr als daraus.

Fische erwartet im Winter eine ganz besonders romantische Zeit. Sie könnten ihren Mister oder ihre Misses Right treffen. Aber Vorsicht: Lieber nichts überstürzen! Lerne dein Gegenüber langsam kennen und lass die Gefühle wachsen. Denn aus einem überraschenden Treffen könnte sich eine lange Beziehung entwickeln.

Wichtiges Liebes-Datum für Krebse

Auch Schützen-Geborene träumen von dem einen Menschen fürs Leben. Und im Januar könnten sie auf ihn treffen. Fang‘ etwas Neues an! Begebe dich auf ein Abenteuer. Wer weiß, vielleicht wartet der Mann oder die Frau deiner Träume bereits auf dich. Auf jeden Fall wird es ein spannender Monat für dich.

Eine besondere Gelegenheit bietet sich nun Krebs-Geborenen. Sowohl am 12. Januar als auch am 2. Februar stehen die Sterne gut für eine schicksalhafte Begegnung. Eine seltsame Vertrautheit wie ein Déjà-vu, als hättest du diesen Menschen schon immer gekannt. Für Krebse hält der Winter magische Momente parat. Jemand besonderes wird in ihr Leben treten.

Und auch für Zwillinge könnte der Februar endlich etwas Ernsthaftes mit sich bringen. Selbst auf den Stier wartet im Winter noch eine unerwartete Liebesbegegnung.