Horoskop: November-Vollmond bringt alles durcheinander – diese Sternzeichen müssen sich warm anziehen

Alle 29 Tage umkreist der Mond die Erde. Und auch in diesem Monat kommt der Planet der Erdkugel wieder besonders nahe, sodass man von einem Supermond spricht. Also ein Mond, der noch leuchtender und heller ist als sonst. Und zwar ist es am Freitag, dem 15. November 2024 um 22.28 Uhr so weit!

Das ist nicht nur ein schönes Highlight am Himmel, sondern bringt auch viele Sternzeichen durcheinander. Drei Zeichen sind besonders intensiv von diesem Ereignis betroffen – das Horoskop verspricht ein Chaos der Emotionen.

Horoskop: Supermond sorgt für Emotionalität

Eines der betroffenen Sternzeichen gehört zu denjenigen Menschen, die zwischen dem 21. Mai und dem 21. Juni geboren sind. Und genau bei ihnen sorgt der Supermond für schlechte Laune. Aber nicht nur das Zwillings-Sternzeichen, auch der Wassermann wird von dem hellen Himmelskörper ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.

Vor allem in Beziehungen können laut einem Bericht von „InStyle“ die Emotionen überfließen und sämtliche Dämme brechen. Das bedeutet, lange verdrängte Themen werden angesprochen und die Wahrheit gesagt. Logisch, dass das im ersten Moment etwas stressig klingt, aber es ist immer wichtig, auf sein Herz zu hören und die Dinge so zu sagen, wie sie sind.

Stier, Zwilling und Wassermann: Vollmond sorgt für Chaos

Aber auch der Stier steht unter dem Einfluss des Vollmondes und spürt dies vor allem auf der Gefühlsebene. Und das sogar mit XXL-Emotionen, denn wer zwischen dem 21. April und dem 20. Mai geboren ist, spürt im November seine Gefühle umso mehr. Das Horoskop verspricht aber nicht nur das – es betont auch eine absolute Achterbahnfahrt an Emotionen.

Apropos Horoskop: Was ist das eigentlich? Ganz einfach. Laut „Vocabulary“ handelt es sich um eine Vorschau auf die zukünftige Lebenslage einer Person, basierend auf den Verhältnissen zwischen den einzelnen Planeten. Wie treffsicher die Vorhersagen sind? Das muss jeder für sich selbst entscheiden.