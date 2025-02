Horoskop: Venus sorgt für Gefühls-Chaos – mit negativen Folgen für 3 Sternzeichen

Die rückläufige Venus am 11. März wirbelt bei drei Sternzeichen die Gefühlswelt durcheinander. Sie stehen nun vor vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Das Horoskop stellt sie auf die Probe. Bei den Themen Liebe, Beziehung und Selbstwertgefühl hadern sie mit sich.

Obwohl der Planet an sich für Harmonie und Sinnlichkeit steht, sorgt er in seiner Rückläufigkeit für das genaue Gegenteil. Plötzlich haben drei Sternzeichen Probleme in ihren Beziehungen, längst für vergraben gehaltene Gefühle kommen wieder hoch oder eine unerwartete Begegnung bringt sie vollends aus dem Konzept.

Horoskop: Venus sorgt für Gefühls-Chaos

Rund um den 11. März erleben drei Sternzeichen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie werden durch die rückläufige Venus besonders herausgefordert. Zwischen nostalgischen Gefühlen, plötzlichem Herzklopfen und Krisen in ihren Beziehungen stehen ihnen ein paar aufregende Wochen bevor.

Auch interessant: Horoskop sagt Geldregen voraus – diese Sternzeichen sollten schnell Lotto spielen

Bei Zwillingen oder beim Stier könnte sich plötzlich eine alte Flamme melden und man könnte plötzlich zwischen den Stühlen stehen. Sollen sie der verflossenen Liebe noch einmal eine Chance geben? Oder bedeutet das Aufkommen alter Gefühle, dass ihre jetzige Beziehung auf der Kippe steht?

Horoskop: 3 Sternzeichen sind durcheinander

Stiere kommen jetzt ins Grübeln. Die Nachricht über eine frühere Liebe oder die Erkenntnis, dass ihre Bedürfnisse in ihrer aktuellen Beziehung nicht befriedigt werden, bringen sie ins Wanken. Doch sollten sie nicht zu lange in Nostalgie schwelgen, sondern sich lieber damit beschäftigen, wie sie sich jetzt fühlen.

Derweil fällt den Zwillingen die Kommunikation mit ihrem Partner plötzlich schwer. Es kommt zu Missverständnissen. Da könnte das Auftauchen einer alten Flamme die Gelegenheit sein, sich einem oberflächlichen Flirt hinzugeben. Doch mach‘ jetzt nichts, was du später bereust. Nimm dir Zeit, um deinen Gedanken und Gefühle zu ordnen und gehe in die Kommunikation, um herauszufinden, was du wirklich willst.

Währenddessen gerät die von der Venus regierte Waage aus ihrem heißgeliebten Gleichgewicht. Zweifel an ihrer Beziehung, das Gefühl von unerfüllten Erwartungen und weitere Unsicherheiten treiben das Sternzeichen um. Jetzt muss es für Klarheit sorgen und diese auch kommunizieren. Was wünschst du dir für die Zukunft? Das würde dein Partner sicherlich auch gerne wissen.