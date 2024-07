Horoskop: Venus entfacht das Liebes-Feuer – für 2 Sternzeichen wird es jetzt besonders heiß

Das Horoskop beschert uns bald eine aufregende Zeit: Denn wenn der Liebesplanet Venus im Zeichen des Löwen steht, dann kann es ja eigentlich nur heiß hergehen. Dafür spricht auch, dass der Löwe als Feuerzeichen selbst jede Menge Energie mit sich bringt.

Am 11. Juli ist es dann so weit. Die Venus tritt über in den Löwen und sorgt so für jede Menge Leidenschaft und Abenteuerlust. Das Horoskop sagt jetzt vor allem für zwei Sternzeichen eine leidenschaftliche Zeit voraus. Und das gilt nicht nur für Singles. Auch Menschen in einer festen Partnerschaft können jetzt das Liebes-Feuer neu entfachen. Gehörst du dazu?

Horoskop: Bei diesen Sternzeichen geht’s jetzt heiß her

Egal ob Single oder liiert – ein bisschen Feuer und Leidenschaft können wir doch alle vertragen, oder? Vor allem zwei Sternzeichen kommen laut Horoskop jetzt in den Genuss, die Verbindung von Venus und Löwe zu feiern. Bei ihnen geht es in der nächsten Zeit besonders heiß her.

Das erste Sternzeichen, das vom Liebesplaneten geküsst wird, ist der Zwilling. Menschen mit diesem Tierkreiszeichen können sich bald vor Verehrern kaum retten. Denn mit ihrer neuen Ausstrahlung hauen sie so ziemlich jeden von den Socken. Charmant, unwiderstehlich und interessant – diese drei Wörter beschreiben den Zwilling zur Zeit sehr genau. Als Single haben sie eine große Auswahl an potentiellen Liebes-Kandidaten. Als Liierter können Zwillinge das Liebes-Feuer wieder neu entfachen. Gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten stärken jetzt die Beziehung. Vergebene Zwillinge fühlen sich wieder wie frisch verliebt. Was für ein tolles Gefühl!

Single oder liiert – alles ist möglich

Das Horoskop sagt auch für Schützen eine spannende Phase voraus. Sie sind aktuell besonders selbstbewusst – und das merkt auch das Umfeld. Singles mit diesem Sternzeichen sind jetzt absolut bereit für eine neue emotionale Reise, denn ihr Herz steht weit offen. Vielleicht finden Schützen sogar noch im Juli die Liebe ihres Lebens. Falls nicht, werden sie auf jeden Fall eine Menge Spaß haben.

Vergebene Schützen haben ebenfalls den Liebesplaneten Venus im Rücken. Sie können ihre Beziehung auf ein ganz neues Level heben und so dem tristen Alltag endlich entkommen. Gestärkt mit jeder Menge Romantik und Leidenschaft, steht womöglich sogar der nächste Beziehungsschritt an. Zusammenziehen, heiraten, eine Familie gründen – jetzt ist alles möglich.