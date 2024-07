Horoskop: Für SIE kommt die Vergangenheit mit einem Knall zurück – das hat Folgen für die Zukunft

Sie hat uns geprägt und beeinflusst uns teilweise bis in die Gegenwart und Zukunft hinein: unsere Vergangenheit. Doch viele Menschen versuchen, sie hinter sich zu lassen. Laut Horoskop dürfte das besonders drei Sternzeichen in den nächsten Wochen besonders schwerfallen. Denn die Vergangenheit meldet sich mit einem Knall zurück.

Und das bleibt nicht ohne Folgen. Denn auch die Zukunft der drei Sternzeichen ist davon stark betroffen.

Horoskop: 3 Sternzeichen werden von der Vergangenheit eingeholt

Die Erziehung unserer Eltern, die Schulzeit, das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind und die Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, das alles und noch viel mehr prägt unsere Persönlichkeit. Somit tragen wir immer ein Stück Vergangenheit mit uns herum. Doch was passiert, wenn diese plötzlich und unerwartet wieder an die Tür klopft? Das könnte einige ganz schön aus dem Konzept bringen. Drei Sternzeichen werden es in den nächsten Wochen laut Horoskop am eigenen Leib zu spüren bekommen, was es heißt, wenn uns die Vergangenheit wieder einholt.

Zu den dreien gehört unter anderem der Wassermann. Das Sternzeichen, das als besonders kreativ und unkonventionell bekannt ist, wird sich vor allem im Juli auf ganz neue Wege begeben (müssen). Wassermänner sind nun besonders empfänglich für ihre eigene Geschichte und die Lehren, die sie daraus ziehen können. Selbst wenn in der Gegenwart wenig dafür spricht, den aktuellen Weg weiterzugehen, bestärkt sie womöglich ihre Vergangenheit, doch dabei zu bleiben.

Für diese Sternzeichen wird es nicht leicht

Menschen, die im Sternzeichen Stier geboren sind, steht in den kommenden Wochen eine schmerzhafte Zeit bevor. Sie müssen tief in ihre Vergangenheit eintauchen und sich mit ihr auseinandersetzen. Das hilft ihnen dabei, ihre Gegenwart und Zukunft endlich wieder ins Positive zu drehen.

Fische haben laut Horoskop jetzt die Chance mit sich und Menschen aus ihrem Umfeld Frieden zu schließen. Ihnen fällt es wie Schuppen von den Augen, denn sie erkennen in ihrem Verhalten Muster, die ihnen bisher entgangen sind. Mit dieser Einsicht ist die Chance groß, die alten Muster aufzubrechen und sich von negativen Dingen zu befreien.

