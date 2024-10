Horoskop: Keine Tabus! Bei diesen Sternzeichen geht es im Bett zur Sache

Nicht jeder mag immer nur Blümchen-Sex, mancher probiert im Bett auch gerne mal etwas Neues aus. Und für manche ist Routine im Schlafzimmer das eigentliche Tabu. Laut Horoskop hegen fünf Sternzeichen besondere Vorlieben und mögen es besonders wild.

Sie drehen im Bett richtig auf, probieren immer wieder andere Stellungen aus oder auch Fessel- und Rollenspiele. Wenn die Missionarsstellung ihnen zu langweilig wird, dürstet es sie nach einem Sexabenteuer. Diese fünf Sternzeichen mögen es laut Horoskop versaut und führen ein Sexleben ohne Tabus.

Horoskop: Diese Sternzeichen mögen es wild

Bei dem ersten Steinbock mag das überraschend kommen. Denn der Steinbock scheint im Alltag immer diszipliniert, beinahe schon verkrampft. Er dominiert gerne auf der Arbeit und liebt Machtspielchen – tatsächlich auch im Schlafzimmer. Doch da geht das Sternzeichen nicht mehr geordnet vor, sondern wild und hemmungslos. Mit dem richtigen Partner kann sich der Steinbock gehen lassen und erfreut sich an einem besonders langen und versautem Liebesspiel.

Zwillinge hingegen lieben die Abwechslung. Bei ihnen darf es gerne auch mal zu dritt oder im Freien zur Sache gehen. Ihr Motto: Einfach mal ausprobieren! Sie wagen gerne Neues und erleben im Körperlichen Abenteuer und Leidenschaft. Routine im Bett verabscheuen sie.

Horoskop: Diese Sternzeichen spielen gerne

Ähnlich wie der Steinbock sind auch Skorpione privat gerne dominant unterwegs. Dafür nehmen sie auch mal die Peitsche in die Hand und testen gemeinsam mit ihrem Partner die Grenzen aus. Das gibt puren Nervenkitzel. Und auch der Wassermann setzt gerne auf Sexspielzeuge a la „Fifty Shades of Grey“. Mit dem Sternzeichen wird es nie langweilig im Bett. Vielleicht entdeckst dabei auch du neue Vorlieben.

Das fünfte der versautesten Sternzeichen ist der Widder. Sein Kink: Er mag es gerne schnell im Bett. Für ihn kann auch das Vorspiel gerne ab und an wegfallen. Seine dominante Art zeigt sich darin, dass er seinem Partner zeigt, was er will und das auch einfordert. Das können zum Beispiel Fesselspiele sein. Aber beim Widder muss es nicht immer nur wild zugehen, sondern gerne auch romantisch. Hauptsache die Abwechslung ist da.