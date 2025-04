Horoskop: Pink Moon im April – diesen Sternzeichen erteilt er eine wichtige Lektion

Der April macht einfach, was er will – so auch im Monats-Horoskop! Denn am kommenden Sonntag (13. April) gibt es einen ganz besonderen Vollmond, den sogenannten Pink Moon. Dieser findet dieses Mal im ordnungsliebenden Sternzeichen Jungfrau statt.

Und das bedeutet für drei Sternzeichen im Horoskop, dass sie in dieser Phase eine wichtige Lektion lernen werden und so einiges an Klärung bedarf. Da ein Vollmond immer Verborgenes sichtbar macht, markiert er damit auch eine Art Neubeginn. Doch welche Sternzeichen zum April-Vollmond sind davon betroffen?

Horoskop: Herausforderungen stehen an

Von dem Pink Moon sind besonders Krebse betroffen. Das von Natur aus fürsorgliche und einfühlsame Wasserzeichen sollte jetzt mehr auf sich selbst achten. Für Krebs-Geborene wird jetzt besonders wichtig sein, ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Geben und dem Wahrnehmen der eigenen Bedürfnisse zu finden. Dieser Vollmond bietet die Gelegenheit, die eigenen Beziehungen zu hinterfragen und zu erkennen, welche wirklich unterstützend und nährend sind. Kosmischer Tipp: Achte auf deine eigenen Grenzen und beschenke dich selbst mit Fürsorge.

Auch das Sternzeichen Jungfrau steht vor Herausforderungen. Sie neigen nämlich dazu, hohe Standards an sich selbst und ihr Umfeld zu stellen, was oft zu einem Streben nach Perfektion führt. Der Pink Moon ermutigt Jungfrau-Geborene jedoch, diese ständige Suche nach Fehlerfreiheit loszulassen und die Schönheit im Unvollkommenen zu entdecken. Nimm dir selbst den Druck raus, denn: Es ist jetzt an der Zeit, sich selbst und anderen mit mehr Verständnis und Empathie zu begegnen.

Der am 13. April erstrahlende Vollmond im Zeichen Jungfrau bringt den Steinböcken überraschende Klarheit in ihren beruflichen Beziehungen und Partnerschaften. Lange bestehende Blockaden, die Steinbock-Geborene bislang in ihrer Entwicklung gehindert haben, lösen sich plötzlich auf. Diese Zeit fordert sie dazu auf, sich ihren Emotionen zu öffnen und eine tiefere emotionale Verbindung zuzulassen. Besonders in der Liebe können nun wichtige Fortschritte erzielt werden.