Horoskop: Schluss mit lustig! Diesen Sternzeichen droht Ärger rund um Ostern

Wenn du dir einen entspannten Frühling und harmonische Ostern vorgestellt hast, solltest du möglichst nicht zu diesen drei Sternzeichen gehören. Denn ihr Horoskop sagt jede Menge Drama voraus.

Streit mit den Liebsten, aufkommende Ängste – es könnte wirklich unangenehm werden. Doch vielleicht schaffst du es auch, wieder gestärkt aus diesem tiefen Loch zurückzukehren.

Horoskop: Schluss mit lustig! Jede Menge Drama rund um Ostern

Es könnte alles so schön sein: Der Frühling ist da, das Wetter wird immer besser, Ostern ist nun auch nicht mehr weit. Doch das alles könnte in sich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Denn laut Horoskop droht drei Sternzeichen jede Menge Ärger in der nächsten Zeit. Dagegen erwartet diese Sternzeichen die große Liebe an Ostern (hier mehr dazu).

Probleme stehen jetzt unter anderem für die Zwillinge an. Bei ihnen kommen längst vergangene Ängste wieder hoch. Hast du Sorge vor einer Trennung von deinem Partner oder Angst den Job zu verlieren? Vielleicht kämpfst du ja auch schon seit Jahren gegen innere Dämonen, die dir nach einer Verschnaufpause nun wieder das Leben schwermachen.

Du kennst dich selbst am allerbesten und weißt instinktiv, was jetzt zu tun ist. Mit ein wenig Kraft und Anstrengung könntest du gestärkt aus dieser schweren Phase wieder hervortreten.

Auch Fische und Jungfrauen haben es gerade nicht leicht

Der April wird auch für Fische eine große Herausforderung, wie uns das Horoskop zeigt. In der Mitte des Monats – ungefähr um Ostern herum – wird es besonders hart. Dir wird die rosarote Brille heruntergerissen und du musst von jetzt auf gleich mit der Realität klarkommen. Das klingt wirklich unschön! Doch in deinem tiefsten Inneren hast du die Kraft, mit so einer Situation klarzukommen. Und am Ende wirst du daran sogar wachsen.

Bei den Jungfrauen sieht es auch nicht besonders gut aus. Für dieses Sternzeichen ist es an der Zeit, die Beziehung zu hinterfragen. Läuft hier alles richtig oder gibt es Missverständnisse, die besser aus dem Weg geräumt werden sollten? Ehrlichkeit und Vertrauen könnten eure Bindung vielleicht sogar stärken. Und falls nicht, ist ein Ende mit Schrecken garantiert besser als ein Schrecken ohne Ende.