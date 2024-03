Horoskop: Ostermond verspricht große Liebe – für diese drei Sternzeichen

Vor allem drei Sternzeichen sollten jetzt genau lesen, denn mit Ostern könnten sich sehr positive Ereignisse einstellen, wie ein Blick ins Horoskop verspricht. Mit Ostern steht auch der Ostermond vor der Tür, der sich sehr stark auf verschiedene Aspekte des Lebens auswirken kann. Der Ostermond bezeichnet den Vollmond, der während der Osterzeit erscheint. In diesem Jahr wird erwartet, dass der Vollmond am 31. März zu sehen sein wird.

Da der Mond oft mit Emotionen und dem inneren Selbst assoziiert wird, können besonders diese drei Sternzeichen von seiner Liebesenergie profitieren.

Horoskop: Die große Liebe an Ostern

Vor allem in den zwischenmenschlichen Beziehungen macht sich die besondere Energie des Ostermondes bemerkbar. Davon profitiert der Widder. Für dieses Sternzeichen gibt es aufregende Neuigkeiten in Sachen Liebe. Harmonie und Liebe werden bald Einzug in das Leben des Widders halten. Auch wenn Widder normalerweise nicht viel mit Romantik am Hut haben, könnte dies ein echtes Schlüsselerlebnis sein, das ihr Leben nachhaltig verändern wird.

Das Horoskop verrät: Auch dem Sternzeichen Krebs könnte der Ostermond den letzten Schubs in die richtige Richtung geben. Die Energie des Vollmondes sorgt für ein kribbelndes Gefühl der Verliebtheit, das der Krebs in vollen Zügen genießen sollte. Um Missverständnisse mit der richtigen Person zu vermeiden, sollte der Krebs unbedingt lernen, nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen! Dann steht ihm rund um Ostern eine unvergessliche Zeit bevor.

Auch für Steinböcke bringt ein Blick ins Horoskop gute Nachrichten. Mit der Energie des Ostermondes erhalten auch sie einen positiven Schub. Alles, wofür sich der Steinbock in den letzten Wochen eingesetzt hat, wird nun endlich belohnt. Es ist möglich, dass die Liebe einen großen Platz im Leben des Steinbocks einnehmen wird.