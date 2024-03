Horoskop: Vollmond beschert drei Sternzeichen harte Zeiten – musst auch du dich jetzt warm anziehen?

Wer sein Horoskop liest, der hofft in der Regel, dass die Sterne vor allem nur Gutes für einen bereit halten. Leider kann man aber nicht immer nur eine Glückssträhne haben. Denn auf gleich drei Sternzeichen kommen jetzt harte Zeiten zu.

Ausgerechnet der Februar-Vollmond am Samstag (24. Februar) soll jetzt die Wende einläuten. Dann kommen auf gleich drei Sternzeichen ungeahnte Herausforderungen zu. Wer sein Horoskop kennt, kann sich darauf aber mental vorbereiten.

Horoskop: Vollmond bringt die Wende!

Der Mond in der Jungfrau steht grundsätzlich für Wendepunkte, Neuanfänge und Abschlüsse. Während Fisch-, Stier- und Jungfrau-Geborene davon positiv beeinflusst werden und am Wochenende (24./25. Februar) nur so vor Energie strotzen werden (wir berichteten), können davon nicht alle Sternzeichen ein Lied singen.

So macht dem Vollmond allen voran der Zwilling jetzt das Leben schwer. Ihren Beruf, ihr Familien- und Privatleben unter einen Hut zu bekommen, wird jetzt am Wochenende zur großen Herausforderung. Zwillinge sollten jetzt besser Schadensbegrenzung betreiben, damit ihnen ihre Probleme nicht vollkommen über den Kopf wachsen.

Panik und Konflikte drohen

Für das Sternzeichen Waage wird jetzt alles zur großen Herausforderung. Der Vollmond lässt das Luftzeichen jetzt schnell in Panik geraten. Waage-Geborene sollten in den nächsten Tagen also besser einen großen Gang zurückschalten, denn sonst sind die Energiereserven bald vollends aufgebraucht!

Auch Wassermänner müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren. Denn wer vorschnell handelt, für den kann seine Affekthandlung laut aktuellen Horoskop schnell weitreichende Konsequenzen bedeuten. Hier lautet jetzt Verständnis und Einfühlungsvermögen die Devise, damit die Vollmondnacht nicht im absoluten Desaster endet.