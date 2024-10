Horoskop: Oktober sorgt für Überraschung – zwei Sternzeichen im Abenteuer-Rausch

Heute schon dein Horoskop gelesen? Ein Blick in die Sterne bringt Astrologen spannende Erkenntnisse über die verschiedenen Sternzeichen. Seien es die typischen Charaktereigenschaften oder auch aufregende Zukunftsprognosen.

Jetzt im Herbst – besonders im Oktober – sollen vor allem zwei Tierkreiszeichen dem Abenteuer-Rausch verfallen. Aber was bedeutet das genau und für welche Zeichen gilt das? Mehr erfährst du in diesem Artikel.

Horoskop: Überraschungs-Oktober für diese zwei Sternzeichen

Der Oktober bringt laut Horoskop nicht nur einen ordentlichen Knall für alle Sternzeichen mit sich (mehr dazu liest du hier), er beschert vor allem zwei von ihnen einen regelrechten Abenteuer-Rausch. Und das kann viele Bereiche des Lebens betreffen.

Da haben wir zuerst einmal den Widder. Er ist bekannt dafür, besonders aktiv und dynamisch zu sein. Und wenn dann auch noch ein Energieschub durch den Mars dazukommt, sollten sich alle Menschen in seiner Umgebung anschnallen. Denn mit jeder Menge Power stürzen sich Widder-Geborene jetzt in neue Projekte, berufliches Neuland und aufregende Liebes-Abenteuer. Letzteres könnte vor allem zur Monatsmitte besonders heiß werden. Doch Widder sollten auch aufpassen: Zu viel Impulsivität kann auch schnell nach hinten losgehen. Etwas mehr Zurückhaltung könnte also nicht schaden.

Auch der Skorpion kann sich freuen

Das Horoskop sagt auch den Skorpionen einen unglaublichen Oktober voraus. Zum Monatsanfang stehen Liebe und Lust im Vordergrund. Venus beschert ihnen aufregende Flirts – vielleicht sogar die ganz große Liebe. Auch beruflich läuft es gut, sagt das Horoskop. Der Skorpion kann mit eigenen Ideen punkten und so neue berufliche Wege gehen, die ziemliche erfolgversprechend klingen.

Und spätestens wenn die Sonne am 23. Oktober in sein Sternzeichen wechselt, überstrahlt der Skorpion alles und jeden. Nutze diese aufregende Zeit weise!