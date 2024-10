Horoskop: Vorsicht! Für diese 3 Sternzeichen hat der Oktober eine böse Überraschung parat

Oh oh, für drei Sternzeichen stehen die Sterne laut Horoskop im Oktober gar nicht gut. Noch in diesem Monat kommen bittere Überraschungen auf die Personen zu. Stress, Kummer und jede Menge Drama sind da vorprogrammiert.

Bislang verlief der Oktober vielleicht ohne große Vorkommnisse, doch das könnte sich schon bald ändern. Denn das Horoskop sagt voraus, dass den drei Sternzeichen noch üble Zeiten bevorstehen – insbesondere in der Liebe und im Job.

+++ Horoskop: Jetzt knistert es! Drei Sternzeichen treffen im Oktober ihre große Liebe +++

Horoskop: Böse Überraschung im Oktober

Im Oktober 2024 spitzt sich die Situation für den Steinbock zu. Du bist endgültig in einer Sackgasse angekommen und fühlst dich ständig zwischen Beruf und dem Privaten hin und hergerissen? Der Zeitpunkt ist gekommen, um eine Entscheidung zu treffen. Wo liegt deine Priorität: Bei deinen beruflichen Ambitionen oder willst du wieder mehr Zeit für Familie und Freunde haben?

Ein großer Knall ist kaum noch zu verhindern, vielleicht bedeutet er eine Trennung, vielleicht aber schraubst du deine beruflichen Projekte etwas runter und gibst Arbeit ab. So oder so, eine Entscheidung muss her, wenn der innere Konflikt endlich enden soll. Vor einem ähnlichen Dilemma steht auch ein anderes Sternzeichen im Herbst.

Große Entscheidungen stehen an

Der Widder hadert mit seinen Gefühlen und schwankt ständig zwischen dem Wunsch nach Freiraum und dem Bedürfnis nach Nähe. Eine wahre Belastungsprobe für die Beziehung. Die innere Zerrissenheit lässt der Widder immer wieder an seinem oder ihrem Partner aus – Streit und gegenseitige Vorwürfe sind die Folge. Und die Spannungen machen sich auch bei der Arbeit bemerkbar. Die Konzentration und Leistungsfähigkeit leidet darunter. Doch der Widder kann sich nur selbst helfen, indem er klare Grenzen setzt und sich bewusst wird, was er wirklich möchte.

Und das Gefühlschaos nimmt kein Ende. Auch die Fische werden plötzlich von alten Emotionen heimgesucht, die sie nun völlig überraschend überrollen. Die Sternzeichen hinterfragen plötzlich alles und jeden und vor allem sich selbst. Die eigene Unsicherheit schlägt in Misstrauen gegenüber Menschen, die einem nahestehen um. Der Fisch muss sich erklären, obwohl er selbst die Antwort nicht kennt. Dadurch wird er im Oktober in ein kleines tiefes Tal der Traurigkeit gerissen.

Nimm dir die Zeit, um erstmal selbst den Grund für die plötzliche Unsicherheit zu erkennen, dann kommst du aus dem Tal auch wieder raus.