Horoskop: Bitte nicht! Für diese Sternzeichen wird der November zum Peinlich-Monat

Peinlich, peinlich! Im November treten drei Sternzeichen in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Das Horoskop erklärt, wieso: Weil sie zu impulsiv sind und unaufmerksam, manövrieren sie sich immer wieder in unangenehme Situationen.

+++ Horoskop: Haltet durch! Diese drei Sternzeichen sollten im November nicht aufgeben +++

Doch gibt das Horoskop auch Tipps, wie sie sich jetzt verhalten können, um ein Missgeschick zu vermeiden oder was sie im Falle eines Fehlers tun können.

Horoskop: Peinlich-Patzer droht im November

Jeder tritt mal ins Fettnäpfchen, daran ist auch gar nichts Schlimmes. Doch wenn es öfter passiert, fühlt sich das nicht nur doof an, es kommt auch bei anderen schlecht an. Sie haben dann das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden oder dass sich ihr Gegenüber nicht für sie interessiert. Darum sollten sich die drei betroffenen Sternzeichen in den kommenden Wochen ganz besonders darauf konzentrieren, vor allem in sozialen Situationen aufmerksamer zu sein.

Auch interessant: Horoskop: Spitzenreiter! Diesen fünf Sternzeichen kann niemand das Wasser reichen

Dazu zählen zum einen Widder. Sie sind besonders impulsiv und vorlaut, wenn es um ihre eigenen Interessen geht und reden gerne viel darüber – auch über andere hinweg. Das kann im November zu Streitereien führen. Darum sollten Widder ihr Verhalten nun reflektieren lernen und sich gegebenenfalls bei ihrem Gegenüber entschuldigen. Auch das stolze Sternzeichen muss sich eigene Fehler eingestehen können.

Horoskop: Sie sollten besser aufpassen

Auch Fische sind sehr unaufmerksam unterwegs, wirken oft verträumt und abwesend. Das kann im Privaten, aber auch auf der Arbeit negative Folgen für sie haben. So blamieren sie sich, ohne es zu merken, verärgern andere oder wirken schlichtweg unmotiviert. Deshalb sollten sie sich jetzt besonders ins Zeug legen, um nicht noch schlechter dazustehen.

Zu guter Letzt könnte der Steinbock im November den ein oder anderen Konflikt auf der Arbeit oder innerhalb der Familie anzetteln. Grund dafür ist sein ungebremster Ehrgeiz. So kann es vorkommen, dass der Steinbock seinen Beruf über das Privatleben und die dortigen Verpflichtungen stellt. Das kann zu Ärger führen, daher sollte sich das Sternzeichen lieber in Zurückhaltung üben. Auch in Gesprächen sollte der Steinbock lieber zweimal nachdenken und gewisse Themen gegenüber bestimmten Personen besser nicht ansprechen.