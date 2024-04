Horoskop: Neumond wirbelt alles durcheinander – diese 3 Sternzeichen müssen aufpassen

Am 8. April steht der Neumond wieder im Zeichen Widder am Himmel. Das hat für einige Sternzeichen laut Horoskop eine gewaltige Auswirkung. Ihr Leben könnte in den nächsten Tagen ordentlich durcheinandergewirbelt werden.

Vor allem die Gefühlswelt könnte im April mächtig auf den Kopf gestellt werden. Für drei Sternzeichen besteht deshalb dringender Handlungsbedarf.

Horoskop: DIESE drei Sternzeichen sollten gewarnt sein

Das Sternzeichen Widder macht zur Zeit des Neumondes emotional eine schwierige Phase durch. Menschen, die in diesem Zeichen geboren wurden, lassen sich mehr von ihren Gefühlen als ihrem Verstand lenken. Das könnten auch andere Menschen ausnutzen, um sie für ihre Gunsten zu manipulieren. Deshalb sollten wichtige Entscheidungen lieber um ein paar Tage nach hinten verschoben werden, sonst könnest du es bereuen.

Apropos wichtige Entscheidungen. Auch Krebse sollten nicht vorschnell handeln, vor allem wenn es um Liebes-Fragen geht. Frisch Verliebte und Singles dieses Sternzeichen neigen dazu, ihre Gefühle und Beziehungen massiv zu hinterfragen. War die Partnerwahl richtig, oder wartet der Traummann oder die Traumfrau noch irgendwo? Auch in der Partnerschaft kann es mal mächtig krachen. Ganz Wichtig: Lass dich nicht vom Neumond irritieren. Hier gilt das Motto „Kommt Zeit, kommt Rat.“

Doch das ist noch gar nichts im Gegensatz zu den Skorpion-Geborenen. Ihr Innenleben ist derzeit das reinste Chaos, und das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Denn eigentlich sind sie absolute Kontroll-Freaks. Aber im Moment stellt sie jede kleine Entscheidung vor eine große Herausforderung. Welche Menü wähle ich im Restaurant, wo fliege ich dieses Jahr im Urlaub hin und kaufe ich mir den Pulli, oder nicht? Ruhe bewahren, schon bald ist der Neumond vorüber gezogen und du siehst wieder klar.