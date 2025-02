Horoskop: Oh nein! 4 Sternzeichen stürzen im März in eine tiefe Krise

Es sind noch nicht ganz zwei Monate im Jahr 2025 um und schon scheinen die Sterne es ganz besonders auf vier Sternzeichen abgesehen zu haben. Das Horoskop sagt ihnen besondere Herausforderungen voraus, mit denen sie im März allerhand zu tun haben werden.

Der Grund? Sowohl die Venus- und Merkur-Rückläufigkeit als auch der Neptun-Wechsel in den Widder bringen die Sterne ins Wanken – und das wortwörtlich. Besonders vier Sternzeichen werden davon beeinflusst und müssen mit allerlei emotionalen Turbulenzen, Unsicherheiten und Missverständnissen rechnen. Das Horoskop sagt voraus, welche Sternzeichen voraussichtlich in eine tiefe Krise stürzen werden.

Horoskop: Diese Sternzeichen stürzen im März in eine Krise

Das erste Sternzeichen, das einen herausfordernden März vor sich hat, sind die Krebse. Besonders in beruflicher Hinsicht könnten einige Probleme auf dich zukommen – sei es fehlerhafte Kommunikation oder Verwirrung im Umgang mit Kollegen oder dem Chef. Der rückläufige Merkur spielt dir dabei leider nicht in die Karten, wie das Horoskop voraussagt. Zudem kann die rückläufige Venus dich dazu bringen, deine zwischenmenschlichen Beziehungen neu zu ordnen. Nimm dir am besten Mal eine Auszeit und versuche, Ordnung in das ganze Chaos zu bringen!

Auch der Steinbock wird von den Planeten gehörig ins Schwanken gebracht. Besonders die Neptun-Transition in den Widder wirft die sonst so zielstrebigen Sternzeichen ziemlich aus der Bahn, wie das Horoskop verrät. So kannst du schnell das Gefühl bekommen, als ob du die Kontrolle verlieren wirst. Wie auch der Krebs wirst du außerdem Schwierigkeiten bei der klaren Kommunikation haben, was von dem rückläufigen Merkur beeinflusst wird. Bei dir tauchen die Probleme allerdings in der Familie oder im privaten auf. Aber mach dir keinen Stress: Manche Probleme müssen nicht immer sofort angegangen werden!

Auch Widder und Waage steht ein aufwühlender Monat bevor

Das nächste Sternzeichen, dem das Horoskop einen krisenreichen März vorhersagt, ist der Widder. Die Rückläufigkeit der Venus in deinem Zeichen lässt dich besonders intensiv fühlen. Sowohl romantische als auch freundschaftliche Beziehungen könnten auf die Probe gestellt werden und eigentlich längst vergessene Konflikte wieder an die Oberfläche geraten. Ab der zweiten Hälfte des Monats trifft dich die Merkur-Rückläufigkeit hart und bringt einige Missverständnisse mit. Wenn der Neptun am Ende des Monats allerdings in dein Zeichen wechselt, kannst du dich fragen, ob du auf dem richtigen Lebensweg bist. Versuche, (sowohl mit anderen als auch mit dir selbst) geduldig zu sein und keine überstürzten Entscheidungen zu treffen!

Der Herrscherplanet der Waage, die Venus, ist im März rückläufig, was sich besonders stark auf das Sternzeichen auswirken wird. Waagen können sich unsicher fühlen und sich fragen, ob sie sich in romantischen oder freundschaftlichen Beziehungen noch wohlfühlen. Ab der zweiten Monatshälfte bewirkt der rückläufige Merkur außerdem unerwartete Gespräche oder Missverständnisse. Das Horoskop rät dir, auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten und Entscheidungen nur bedacht zu fällen.