Horoskop: Zeit für große Gefühle – diese drei Sternzeichen sind bald vom Single-Markt

Schon bald tritt der nächste Vollmond in die Jungfrau. Am 14. März 2025 ist es soweit und mit diesem Datum könnte eine große Wende einhergehen – und zwar in der Liebe. Wer schon eine längere Liebesflaute hinter sich hat oder gerade frisch getrennt ist, könnte laut Horoskop schon bald auf seine große Liebe treffen.

Nicht immer bilden Herz und Verstand die richtige Symbiose, doch der Vollmond in der Jungfrau vereint nun beide. Drei Sternzeichen haben laut Horoskop beste Chancen auf eine tiefe und langfristige Beziehung.

Horoskop: Diese drei Sternzeichen erwartet die große Liebe

Apropos Jungfrau, im März ist endlich Schluss mit dem Gefühlschaos. Nimm dir die Zeit, um endlich herauszufinden, was du von einem Partner wirklich willst und überdenke deine eigenen Ansprüche. Wenn du deinen Kopf und deine Gedanken sortiert hast, fällt es dir auch nicht mehr so schwer, auf deine Intuition zu vertrauen. Laut Horoskop wird den Jungfrau-Geborenen im März eine Person über den Weg laufen, die dich verzaubern könnte. Halt also die Augen auf.

Auch Fische sind aktuell in Flirtlaune. Während bislang zwanglose Liebschaften und wilde Abenteuer bevorzugt wurden, machen sich plötzlich Gefühle bemerkbar. Aus oberflächlichen Gesprächen werden ernsthafte Unterhaltungen, die eine Basis für eine tiefe Beziehung darstellen können. Nachdem der Fisch zunächst von den plötzlich aufkommenden Gefühlen überrascht wird, sorgt der Vollmond für einen klaren Kopf. Also öffne dein Herz und lass Liebe rein.

Den perfekten Partner gibt es nicht? Das dachte auch das Sternzeichen Skorpion bis dato immer. Doch im März könnte eine Person in dein Leben treten, die deine ganze Welt und alle deine Vorstellungen auf den Kopf stellt. Plötzlich ist da jemand, der all deine Wünsche wahr werden lässt – und das ist kein Traum. Also folge deiner Intuition, befreie dich von deinen Ängsten und aus einem wildentschlossenen Single wird plötzlich ein bis über beide Ohren verliebter Vergebener.