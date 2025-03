Horoskop: Bald ist es soweit – für diese Sternzeichen ändert sich alles

Noch im März! Wenn die Venus als Planet der Liebe und Beziehungen in harmonischem Einklang mit Jupiter, dem Planet des Wachstums und der Chancen, steht, dann kann das nur eines bedeuten: Jetzt kommt Schwung in das Liebesleben! Aber auch abseits der Liebe stehen einigen Sternzeichen besondere Begegnungen ins Haus.

Für wen es jetzt besonders interessant wird, kannst du hier in unserem Horoskop nachlesen.

Horoskop verspricht bedeutsame Begegnungen

Jupiter und Venus sorgen für Veränderungen in den Beziehungen aller Sternzeichen. So könnte sich sowohl in Liebes- als auch in Freundschaft- oder Berufsbeziehungen Neues ergeben. Drei Sternzeichen dürften noch im März auf jemanden Treffen, der ganz plötzlich zu einem besonders wichtigen Menschen in ihrem Leben wird.

So könnte der Stier im Arbeitsleben auf eine Person treffen, die sein Talent erkennt und ihm eine lang ersehnte berufliche Chance bereitet. Zudem könnte eine motivierend wirkende neue Freundschaft auf dich warten. Zudem macht Venus dich empfänglich für tiefere Verbindungen in deinem Liebesleben. Singles könnten jetzt auf ihren Seelenverwandten treffen.

Horoskop: Alte Bekannte und Neue

Krebse könnten eine alte Bekanntschaft wieder aufleben lassen. Vergebene sprechen sich aus und machen den Weg frei für die gemeinsame Zukunft. Singles treffen auf jemanden, der ihr Herz berührt. Das Wasserzeichen erlebt einen besonderen Intuitions-Boost und merkt sofort, wenn jemand Besonderes in sein Leben tritt.

Der Wassermann wird durch eine unerwartete Begegnung inspiriert, womöglich tritt eine Mentorin oder ein neuer Geschäftspartner in Erscheinung. Aber auch eine neue Freundschaft oder eine Romanze können sich ergeben. Solange der Wassermann flexibel bleibt, ist alles möglich.

Horoskop: Zwei Sternzeichen verändern nach Treffen ihr Leben

Und auch im April stehen schicksalshafte Begegnungen an – diesmal für die Waage und Fische. Sie treffen auf Menschen, die ihre Welt verändern werden. So wird die Waage ihre Werte überdenken, nachdem eine Person ihre Überzeugungen und ihr gesamtes Weltbild auf die Probe stellt. Das eröffnet ihr ganz neue Perspektiven auf das Leben. Fische hingegen werden Inspiration durch ein unverhofftes Treffen finden. Das könnte ihnen bei neuen künstlerischen Projekten helfen oder sie zu einer spirituellen Reise verleiten.