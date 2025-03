Horoskop: Wurmmond hat bittere Auswirkungen – diese Sternzeichen haben es bald schwer

Große Ereignisse werfen ihre Schatten für das März-Horoskop vieler Sternzeichen voraus. Dazu gehört vor allem der Vollmond am Freitag nächste Woche (14. März), der auch Wurmmond genannt wird. Nicht nur, dass der Vollmond mit einer totalen Mondfinsternis einhergeht – er erstrahlt auch noch im Sternzeichen der Jungfrau und wird von ihren typischen Eigenschaften beeinflusst.

Das schlägt sich auf viele Sternzeichen negativ wieder und beeinflusst ihre Horoskope für die nächste Woche.

Horoskop: Das bringt der März-Vollmond

Laut Horoskop gehören Perfektionismus, kritisches Hinterfragen und Analytik zu den typischen Eigenschaften der Jungfrauen. Das kann zwar helfen, Ordnung in chaotische Lagen zu bringen oder wichtige Veränderungen einzuleiten, bringt allerdings auch Unzulänglichkeiten und Probleme ans Licht. Und genau darunter leiden bald einige Sternzeichen.

So werden zum Beispiel Widder-Geborene in den Zeitraum um den Wurmmond in ihrer sonst so euphorischen und anpackenden Energie gebremst. Zusätzlich werden die eigenen Pläne hinterfragt, was zu Frust und Selbstzweifeln führt. In der Folge verliert der eigentlich selbstbewusste Widder sein Selbstvertrauen.

Ähnliches passiert bei Stier-Geborenen. Die perfektionistische Jungfrau-Energie stellt jede kreative Arbeit in Frage und bremst die Stiere dadurch – das kann zum totalen Rückzug und anhaltender Demotivation führen.

Horoskop: Auch diese Sternzeichen leiden

Auch Waagen werden durch den Wurmmond beeinflusst, müssen sich mit verdrängten Gefühlen im Unterbewusstsein auseinander setzen. Tiefliegende Ängste, weggeschobene Emotionen und problematische Verhaltensmuster bahnen sich um die Zeit des März-Vollmondes ihren Weg und münden in Schlaflosigkeit und Unzufriedenheit.

Zweifel machen sich auch bei den Skorpionen breit, diese beziehen sich allerdings weniger auf sich selbst als eher auf das Umfeld. Freundschaften und die eigene Rolle in diesen wird auf den Prüfstand gestellt. Je nachdem, welche Schlüsse die Skorpione daraus ziehen, könnte es zum Rückzug oder kompletten Bruch kommen.

Steinböcken gehören ebenfalls zu den Sternzeichen, die durch den Wurmmond unter der Jungfrau unter Zweifeln leiden. Die normalerweise strukturierte und zielorientierte Herangehensweise wenden die Steinböcke dieser Tage auf ihre Lebensphilosophie und Überzeugungen sowie Bildungsziele an. Diese kritische Auseinandersetzung könnte bei den Steinböcken für ein Gefühl der Leere sorgen.