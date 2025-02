Horoskop: Heiße Nachbarin oder sexy Arbeitskollege? 3 Sternzeichen verlieben sich auf den zweiten Blick

Wenn Venus und Mars harmonieren, dann liegt pure Romantik in der Luft. Genau das passiert laut Horoskop jetzt im März 2025 – ein Moment, in dem sich für drei Sternzeichen alles verändert. Plötzlich werden ihnen die Augen geöffnet und jemand, der ihnen schon seit längerem nahesteht, erscheint für sie in einem ganz anderen Licht.

Erst jetzt bemerken sie, was oder besser wer da schon die ganze Zeit direkt vor ihnen steht. Könnte das die wahre Liebe sein, nur eben erst auf den zweiten Blick? Gleich drei Sternzeichen könnten sich im März Hals über Kopf und unverhofft in einen bekannten Menschen verlieben. Ob auch du dazu zählst, erfährst du hier in unserem Horoskop.

März-Horoskop bringt ungeahnte Liebe

Im März könntest du mit einer Person, die du bereits kennst, einen besonderen romantischen Moment erleben. Plötzlich schlägt dein Herz höher und dein Kopf wird ganz klar. Eine Wahrheit, die bisher vor dir verborgen wahr, wird nun offensichtlich. Du bist in diese Person wahrhaftig verliebt. Jetzt wird es dir klar.

Ob es eine Freundin, ein Arbeitskollege oder dein direkter Nachbar ist – diese überwältigenden Gefühle, die auf dich einströmen, können natürlich verwirrend sein. Doch stehen dir nun auch besonders schöne Momente bevor. Stieren etwa steht eine Liebesüberraschung in ihrem beruflichen Umfeld bevor.

Zwischen ihnen und einem Kollegen knistert es auf einmal, vielleicht auch schon seit längerem, doch jetzt fühlt sich das zwischen euch noch viel intensiver an. Um den 10. März herum schlägt die Venus-Energie über und entfacht ein ungeahntes Feuer. Womöglich steht eine ungeplante Begegnung nach dem Feierabend an oder ein neues gemeinsames Projekt. Wenn du als Stier diese Gefühle zulässt und den ersten Schritt wagst, könnte dir eine wunderschöne Frühlingsromanze bevorstehen.

Horoskop: Zwilling und Krebs verlieben sich im März

Auch für Zwillinge wird es im März aufregend. Sie entdecken in einem langjährigen Freund eine andere Seite. Bei einem tiefen Gespräch oder einem überraschenden gemeinsamen Erlebnis offenbart sich ihnen diese Person von jetzt auf gleich in einem neuen Licht. Da ist mehr als nur Freundschaft, könnte es auch Liebe sein? Um den 18. März herum sollten sie einen Vorsprung wagen und es herausfinden.

Krebse könnten sich derweil in ihren Nachbarn oder Nachbarin vergucken. Jemanden, den du sonst nur flüchtig grüßt oder zu dem du lediglich eine oberflächliche Beziehung pflegst, könnte bei einem näheren Blick unerwartet Schmetterlinge durch deinen Bauch flattern lassen. Bei einer zufälligen Begegnung oder einem längeren Gespräch findet ihr gemeinsame Interessen. Zeig dein Interesse, vielleicht wird es ja erwidert.