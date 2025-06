Horoskop: Sternzeichen im Glückstaumel! Bei IHNEN regnet es im Juni bares Geld

Die erste Hälfte des Jahres 2025 ist schon fast vorbei. Das letzte halbe Jahr bedeutete für die Sternzeichen ein Auf und Ab der Gefühle: Trennungen von Freundschaften oder Partnern, neue Bekanntschaften und Veränderungen, die neue Möglichkeiten erschaffen haben, liegen hinter ihnen. All das war bereits im Vorhinein jemandem bekannt – dem Horoskop.

Der Juni ist ein Monat voller Freude und Glücksgefühle. Sechs Sternzeichen erleben einen ganz besonders reichen Monat – im wahrsten Sinne des Wortes. Ihnen sagt das Horoskop nämlich einen wahren Geldregen voraus.

Horoskop: Bei diesen Sternzeichen regnet es im Juni Geld

Das erste Sternzeichen, dessen Portemonnaie im Juni zu singen beginnt, ist der Löwe. Ganz plötzlich und ohne Vorwarnung scheint das Universum auf einmal auf deiner Seite zu sein und eine kosmische Eingebung beim Lotto-Spielen oder ein unerwarteter Fund auf der Straße lösen all deine finanziellen Sorgen in Luft auf. Auch dem Stier sagt das Horoskop einen Juni ohne Geldsorgen voraus. Wie aus dem Nichts bekommst du plötzlich ein Angebot, das alles ändern könnte – und zwar nicht nur geldtechnisch. Jetzt heißt es dranbleiben, dann machst du den Juni zu DEINEM Monat!

Auch die Sternzeichen Fische und Wassermann schwimmen im Juni nicht mehr in einem Meer an Schulden herum. Zwar bekommen die Sommer-Glücksgefühle der Fische erst einen kleinen Dämpfer verpasst, weil nicht wirklich zu klappen scheint, aber schnell wandelt sich das augenscheinlich schlechte Geschäft in eine wahre Goldgrube! Und auch dem Wassermann wird nach einer folgenschweren Begegnung das Gel nur so zufliegen. Das Horoskop sagt: Vertraue auf deine Intention und schnell wirst du sehen, dass das Glück auf deiner Seite ist.

Auch diese Sternzeichen können sich freuen

Das nächste Sternzeichen, das sich auf einen lukrativen Juni freuen kann, ist die Jungfrau. Das Universum gibt dir Hinweise, mit denen du schnell den Weg zum ganz großen Geld finden wirst. Auch wenn du anfangs etwas skeptisch sein magst: Das Horoskop wird dich auf deinem Weg leiten – egal wie abwegig dir dieser gerade erscheint.

Zuletzt kann das Sternzeichen Waage sich auf kosmische Kontoauszüge freuen. Besonders in Sachen Zahlen hast du in diesem Monat den Dreh raus – vielleicht solltest du mal einen Lotto-Schein ausfüllen? Glücksspiele können natürlich immer nach hinten losgehen, aber die Vorhersage des Horoskops ist im Juni auf deiner Seite!