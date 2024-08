Horoskop: Jungfrau-Merkur macht’s möglich! SIE starten jetzt voll durch

Die Jungfrauen-Saison hat begonnen und das hat auch große Auswirkungen auf das Horoskop. Insbesondere drei Sternzeichen profitieren immens von dem Jungfrauen-Merkur. Sie können sich auf kleine, aber auch sehr große Erfolge freuen.

+++ Horoskop: Glücksregen! Für gleich drei Sternzeichen gehen jetzt alle Wünsche in Erfüllung +++

Die ausgelassene Löwen-Saison ist vorbei und laut Horoskop beginnt jetzt eine besonders produktive Zeit für die Sternzeichen. Der Jungfrau-Merkur hat einen pragmatischen Einfluss und ist die beste Zeit, um seine bis jetzt aufgeschobene To-do-Liste abzuarbeiten. Besonders drei Sternzeichen sind von dem Merkur besonders stark beeinflusst, wie „Harper’s Bazaar“ berichtet.

Horoskop: Drei Sternzeichen profitieren von dem Jungfrau-Merkur

Der Stier sollte sich auf eine Selbsterkenntnis einstellen, denn das Sternzeichen wird feststellen, dass es am meisten Erfolg hat, wenn es ganz authentisch ist und sich nicht verstellt. Sowohl privat als auch beruflich steht es im Horoskop für den Stier gut. Man sollte auf seine Instinkte hören und immer sagen, was man denkt. Wenn der Stier dies beachtet, kann er in der Jungfrauen-Saison viel erreichen.

Für den Krebs beginnt jetzt die Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Egal, wohin das Sternzeichen blickt, es entdeckt etwas Neues und kann daraus viel lernen. Auch wenn man dafür die Komfortzone verlassen muss, wird sich dies laut Horoskop lohnen.

+++ Horoskop eindeutig: Diese Sternzeichen sollten schon bald Lotto spielen! +++

Während der Jungfrauen-Saison hat der Krebs die Möglichkeit viele neue Menschen kennenzulernen, vielleicht sogar eine neue Beziehung zu beginnen. Aber durch das neuentdeckte kann das Sternzeichen auch eine wichtige Lektion für das Leben lernen, die den Krebs für immer begleiten wird. Das Horoskop besagt, dass es sich für das Sternzeichen Krebs bald alles verändern wird, wie „Harper’s Bazaar“ berichtet.

Schütze wird berufliche Veränderung erfahren

Was Karriere angeht, profitiert niemand so sehr von der Jungfrauen-Saison, wie der Schütze. Laut Horoskop hat das Sternzeichen seinen Schwung gefunden und ist durch gar nichts mehr aufzuhalten.

Dies wird auch das Umfeld des Schützens merken und laut Horoskop kann das Sternzeichen in dieser Saison nicht nur Lob erhalten, sondern sogar auch einen Bonus und mit etwas Glück vielleicht eine Beförderung. Solange das Sternzeichen jetzt durchhält und auf sich achtet, kann sich beruflich für den Schützen bald vieles zum Besseren verändern.