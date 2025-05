Horoskop: Negativ-Strudel der Gefühle! Für diese Sternzeichen wird der Sommer extrem hart

Na, was halten die Sterne in nächster Zeit für dich bereit? Während die einen auf Lotto-Glück hoffen, hoffen sich die nächsten die Gnade der Sterne und Planeten in Sachen Liebe oder Gesundheit. Was die nahe oder ferne Zukunft für dich bereit hält, verrät dir dein Horoskop.

Doch auf gleich zwei Sternzeichen kommen jetzt harte Zeiten zu. Im Sommer erleben sie eine Talfahrt der besonderen Art. Ob auch du dich darauf einstellen musst, verrät dir jetzt das aktuelle Horoskop.

Horoskop: Löwen im Gefühlschaos!

Der Löwe ist einer von den beiden Sternzeichen, die jetzt eine Pechsträhne erleben. Ausgerechnet Saturn hat hier nämlich die Oberhand – und stiftet laut Horoskop ordentlich Gefühls-Chaos.

Der Negativ-Strudel nimmt das Feuerzeichen in seinen Bann und sorgt für ordentlich Spannungen. Dabei ist es egal, ob sie in einer Beziehung oder Single sind. Das Feuerzeichen sollte sich eine gefühlstechnische Auszeit nehmen und sich seinen Freunden gegenüber öffnen und ihren Emotionen freien Lauf lassen. Bis September müssen Löwen allerdings durchhalten, erst dann ist Besserung in Sicht.

Auch Krebse müssen sich warm anziehen

Das Krebse vor allem für ihre Emotionalität bekannt sind, dürfte auch anderen Sternzeichen klar sein. Oft landen die Wasserzeichen von einem Gefühlschaos im nächsten. In diesem Sommer soll dieser Zustand seinen Höhepunkt erreichen.

Denn bei Krebs-Geborenen werden alte Wunden wieder aufgerissen. Das Wasserzeichen fühlt sich so sensibel und verletzlich wie nie. Was jetzt nur hilft, sind enge Freunde. Krebse sollten sich laut Horoskop ihren Rat einholen und ihre Hilfe annehmen. Doch Kopf hoch: Nach dem Sommer werden Krebse laut Horoskop wieder aus dem Tal der Gefühle herausfinden – und ihnen stehen besser Zeiten bevor.

