Horoskop: September-Vollmond bringt Heilung – dieses Sternzeichen kann endlich loslassen

Wenn am 22. September der Vollmond in das Sternzeichen Fische tritt, dann bringt das einem Sternzeichen endlich die Erlösung, auf die es schon so lange gewartet hat. Da Fische als besonders sensibles Zeichen bekannt sind, bringt die neue Stellung des Mondes eine Zeit des Seelenheils mit sich.

Davon können alle im Tierkreiszeichen profitieren, wie sie in ihrem Horoskop nachlesen können. Doch ein Sternzeichen dürfte sich besonders freuen. Denn ihm verleiht der Vollmond genug Kraft, um alte Wunden ein für alle Mal ausheilen zu lassen.

Horoskop: September-Vollmond verspricht Heilung

Ab dem 22. September beginnt für alle Sternzeichen eine spirituelle Phase. Wenn der Vollmond in die Fische zieht, beginnen emotionale Wunden zu heilen, sodass sich das Herz und der Kopf für Neues öffnen können. Besonders stark werden das Krebse zu spüren bekommen.

Das Wasserzeichen ist sehr sensibel, spürt Emotionen stärker als andere und hängt oft in der Vergangenheit fest. Unter dem Einfluss des Vollmondes könnte sich zumindest Letzteres jetzt ändern. Endlich findet der Krebs die Kraft, Altes loszulassen und seinen Frieden damit zu machen. Denn wenn die alten Wunden heilen, findet das Sternzeichen Kraft für die Zukunft.

Horoskop: Sternzeichen Krebs muss loslassen

Emotionale Heilung, innere Reflexion und spirituelle Erneuerung warten auf den Krebs. Auch wenn es dem Sternzeichen nicht immer bewusst ist, nagen noch alte Gefühle an ihm, die mit dem Vollmond an die Oberfläche kommen. Sie sind nicht länger vergessen und verdrängt und können somit endlich verarbeitet werden, wenn sich der Krebs dafür die Zeit nimmt. Jetzt solltest du fühlen, was du fühlst und dich dafür nicht schämen. Auch wenn Tränen fließen, ist dies alles ein Zeichen dafür, dass die Heilung begonnen hat.

Jetzt ist auch die Zeit, in der Beziehung zu anderen Missverständnisse anzusprechen und alte Fehden zu klären. Nur in der Kommunikation können die Probleme gelöst und Getanes vergeben werden. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, sich von Menschen zu lösen, die einem nicht länger guttun.

Auch sollte sich der Krebs über eigene Verhaltensmuster Gedanken machen, die ihm nicht mehr zum Vorteil gereichen. Ein Blick nach innen hilft dabei, die Dinge klarer zu sehen und etwaige Blockaden zu lösen. Mithilfe von Meditation und dem Vertrauen auf die eigene Intuition findet der Krebs zu seiner spirituellen Ader zurück.