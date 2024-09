Horoskop: September-Horror! Für zwei Sternzeichen wird er zum schlimmsten Monat

An manchen Tagen läuft einfach alles wie am Schnürchen, an anderen ist dafür der Wurm drin. So werden sich jetzt auch zwei Sternzeichen im September fühlen. Sie erleben laut ihrem Horoskop den schlimmsten Monat im ganzen Jahr.

Doch kein Verzagen, irgendwann ist diese furchtbare Zeit auch wieder vorbei. Jetzt heißt es Augen zu und durch. Zum Glück verrät dir dein Horoskop, wie du diesen Monat unbeschadet überstehst.

Horoskop: Zwei Sternzeichen erleben den schlimmsten Monat

Wenn du zu einem dieser zwei Sternzeichen zählst, dann musst du dich jetzt wappnen. Denn Steinböcke und Skorpione erleben im September die schlimmste Zeit. Für sie wird es ein ganz furchtbarer Monat voller Konflikte, Probleme und Veränderungen, die ihnen gar nicht gefallen. Der Monat zehrt an ihren Kräften und droht sie vollends auszulaugen.

Umso wichtiger wird es darum, sich nicht von dieser schlechten Aussicht runterziehen zu lassen. Denn wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich bekanntlich die nächste – oder auch ein Fenster. Es kommt eben nicht immer wie erwartet.

Horoskop: Das kommt auf Steinböcke und Skorpione zu

Steinböcke könnten nun Stress mit ihrem Partner bekommen. Im September sind Ärger und Missverständnisse in Beziehungen vorprogrammiert. Wenn du jetzt nicht vorsichtig bist, könnte sich ein großer Streit anbahnen. Wichtig wird daher, Gefühle und Probleme klar und offen zu kommunizieren.

Allerdings kommt diese Problematik noch auf ein sowieso schon labiles Nervengerüst obendrauf. Steinböcke fühlen sich extrem gestresst, koch bei der kleinsten Sache bereits über. Darum sollten sie sich nun mehr Ruhe gönnen und sich auch vom Alltagsstress ablenken – vielleicht mit einem schönen Ausflug am Wochenende?

Auch für Skorpione läuft es im September nicht nach Plan. Ständig muss sich das Sternzeichen an neue Gegebenheiten anpassen und fühlt sich dadurch gestresst und kraftlos. Doch dürfen Skorpione jetzt nicht aufgeben. Nur wenn sie die Zähne zusammenbeißen und weitermachen, kommen sie auch ans Ziel.