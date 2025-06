Horoskop: Payback! Für 2 Sternzeichen regnet es im Sommer bares Geld

Ob ein gefundenes Ein-Cent-Stück, ein vierblättriges Kleeblatt oder der Schornsteinfeger – viele Dinge sollen Glück bringen. Doch all diese Glücksbringer kann man jetzt getrost beiseitelegen, denn laut dem Horoskop werden gleich zwei Sternzeichen bald im Geld schwimmen.

Gehörst du zu den finanziellen Glückspilzen?

Horoskop: Löwe – Dein Sommer steht unter dem Zeichen des Geldsegens

Bist du zwischen dem 23. Juli und 23. August geboren? Dann ist klar, dass du in den letzten Monaten unglaublich viel gegeben hast: Herzblut, Energie und wahrscheinlich auch Nerven. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem sich diese Anstrengungen bezahlt machen – und zwar wortwörtlich.

Es wartet nämlich eine unerwartete Bonuszahlung auf dich, da ist sich das Horoskop sicher. Vielleicht kommt sie aus deinem Job, vielleicht durch ein kreatives Nebeneinkommen – aber sicher ist: Du wirst überrascht sein, wie viel Anerkennung plötzlich in dein Leben tritt. Und nicht nur finanziell. Auch dein Selbstbewusstsein bekommt einen kräftigen Schub, denn du spürst: Deine Arbeit bleibt nicht unbemerkt.

Waage (24. September – 23. Oktober): Eine Belohnung wartet auf dich

Du hast Geduld bewiesen, klug geplant und ein gutes Händchen für Entscheidungen gehabt – selbst wenn du dabei manchmal gezweifelt hast. Und jetzt kommt die Belohnung: Ein Investment, das du in der Vergangenheit getätigt hast – sei es finanziell oder emotional – trägt endlich Früchte. Die Rückzahlung, die dich im Sommer erreicht, ist ein echter Glücksbooster.

Und mehr noch: Du strahlst in dieser Zeit eine Ruhe und Souveränität aus, die auf andere magnetisch wirkt. Kein Wunder, wenn neue Türen aufgehen – ob beruflich, finanziell oder sogar romantisch. Du bist bereit für das Gute, das jetzt zu dir kommt.

Ein kosmischer Tipp zum Schluss: Auch wenn es verlockend ist – gib nicht alles auf einmal aus. Du hast ein gutes Gespür für Stil und Timing – setze es ein! Vielleicht steckst du einen Teil deines Geldsegens in einen Wunsch, der schon lange auf deiner Liste steht. Oder du überraschst jemanden, der dir nahesteht. So oder so: Der Sommer gehört dir.