Horoskop: Vom Lotto-Glück geküsst! Diese 3 Sternzeichen könnten bald im Geld schwimmen

Glück im Job und in der Lotto-Bude? Das klingt nicht nur nach einem schönen Traum, sondern könnte gleich für drei Sternzeichen pure Realität werden – da sind sich die Sterne sicher.

Versprichst dir dein Horoskop, das ganz große Geld? Hier erfährst du, ob du auf der Glückswelle surfst.

Horoskop: Komisches Glück – Erfolg im Job und im Lotto-Spiel

Bist du im Sternzeichen Stier geboren? Dann mach dich bereit, denn deine zuverlässige und fleißige Art zahlt sich bald so richtig doppelt. Im April öffnen sich für dich kosmische Türen – und dahinter wartet ein neues Level an finanzieller Sicherheit. Eine überraschende Einnahmequelle schleicht sich in dein Leben und bringt dir ein gutes Stück näher an deine Herzenswünsche.

Und wer weiß? Vielleicht führt dich dein Weg ganz spontan in einen Kiosk und du kaufst einen Lotto-Schein – und der trifft vielleicht mitten ins Schwarze. Die Sterne wissen jedenfalls: Es ist nicht ausgeschlossen, dass du den ganz großen Jackpot knackst.

Auch Personen mit dem Sternzeichen Löwen schwimmen bald auf der Erfolgswelle, denn Jupiter, der Erfolgsplanet höchstpersönlich, hat dich im April auf seiner Favoritenliste gesetzt. Eines ist klar: Dein finanzielles Karma steht unter einem besonders guten Stern. Und der Lotto-Gewinn? Durchaus möglich! Ob eine neue Jacke, ein spontaner Flug nach Miami oder gleich eine ganze Designer-Kollektion – du darfst dir was gönnen, denn der Kosmos zeigt dir grüne Zahlen und goldene Wege.

Steinbock: Fortuna steht auf deiner Seite

Und alle Geburtstagskinder zwischen dem 21. Dezember und 20. Januar (Steinbock), haltet euch fest: Deine ehrgeizige Ausdauer bringt dir nicht nur beruflich auf das nächste Level, sondern auch finanziell geht’s steil bergauf. Eine satte Gehaltserhöhung oder eine Bonuszahlung könnten jetzt winken – und als wäre das nicht schon wunderbar genug, schwebt auch noch Fortuna selbst an deiner Seite. Also, Augen auf beim Kreuzchen setzen: Das nächste Lotto-Los könnte mehr sein als nur ein Spiel – er könnte dich im Geld schwimmen lassen.

Ob Stier, Löwe oder Steinbock – die Sterne meinen es gut mit dir. Also vertraue auf das Schicksal und lächle mit deinem Horoskop-Glück um die Wette.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.