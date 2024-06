Horoskop: Sternzeichen unter Neumond-Einfluss – IHNEN droht jetzt eine dicke Pechsträhne

Nachdem der Neumond am Donnerstag (6. Juni) die neue Mondphase eingeläutet hat, befinden wir uns nun im Sternzeichen Zwillinge. Wie jeder neue Mondzyklus hat auch dieser laut Horoskop einen unglaublichen Einfluss auf die einzelnen Sternzeichen.

Die Kräfte des Luftzeichens Zwillinge können sich nun negativ auf verschiedene Sternzeichen auswirken. Denn gerade den Zwillingen werden wechselhaftes Verhalten sowie zwei Gesichter nachgesagt. Welchen Sternzeichen das Horoskop aktuell eine besonders dicke Pechsträhne beschert, liest du im folgenden Artikel.

Horoskop: Diesen Sternzeichen droht dicke Pechsträhne

Der Neumond übt wochenlang Einfluss auf uns aus. So geht es zurzeit auch den Steinbock-Geborenen. Eigentlich gilt das Sternzeichen laut Horoskop als besonders treu. Auch Gerechtigkeit spielt im Leben der Steinböcke eine große Rolle. Das wird nun alles über den Haufen geworfen. Denn die neue Mondphase im Zeichen der Zwillinge führt dazu, dass der Steinbock immer häufiger das Gefühl hat, gegen seine Prinzipien handeln zu müssen. Dabei fällt auch die Wahrheit gerne mal hinten rüber. Doch Achtung, damit könntest du deinen Liebsten natürlich schnell wehtun. Ein wichtiger Tipp ist nun: Erst denken, dann sprechen! Überlege genau, was du sagst und wie du es sagst. Das könnte viel Streit und Ärger vermeiden.

Auch der Krebs hat es zurzeit nicht leicht. Das Horoskop sagt ihm eigentlich jede Menge Gefühl und Intuition nach. Doch auf Letztere können sich Krebs-Geborenen unter dem Einfluss des Zwillings nicht mehr zu 100 Prozent verlassen. So kann es dir schnell passieren, dass du eine falsche Entscheidung triffst, die du in anderen Zeiten so nicht getroffen hättest. Vor allem im finanziellen Bereich könnte dir das auf die Füße fallen. Also sei lieber vorsichtig!

Auch Schützen und Fische müssen auf der Hut sein

Der Schütze ist normalerweise ein sehr ehrlicher und loyaler Mensch. Doch nun droht ihm eine völlige Verwandlung. Durch die Macht der Zwillinge wird die Stimmung der Schützen besonders explosiv, sie könnten Freunde und Familienmitglieder mit ihren Worten schnell verletzen. Falls du im Sternzeichen Schütze geboren wurdest und eine ungewöhnlich negative Energie in dir verspürst, zieh dich möglichst ein paar Tage zurück. So schützt du deine Liebsten und verhinderst Probleme.

Auch den Fischen könnte es aktuell an den Kragen gehen. Da sie sehr feinfühlig sind, könnten sie gerade jetzt etwas falsch verstehen und sich schnell von anderen gekränkt fühlen. Der beste Tipp ist: Reden, reden, reden. Denn nur so weiß dein Umfeld Bescheid und kann dich besser auffangen. Und zum Glück geht auch diese Phase irgendwann wieder vorbei und das Horoskop beschwert dem Steinbock, dem Krebs, dem Schützen und den Fischen bald wieder positive Energien.

