Horoskop: Neumond im Dezember bringt drei Sternzeichen endlich Klarheit im Job

Nicht nur die Konstellationen der Sterne und Planeten können Einfluss auf unser Leben nehmen. Auch die Phasen des Mondes geben oftmals vor, in welche Richtung sich unsere Karrierechancen, unser Liebesleben oder unser Gesundheitsstatus bewegen. Nachverfolgen können das Astro-Fans in ihrem Horoskop.

Alle 29 Tage steht uns dabei eine besonders wichtige Phase bevor: der Neumond. Er kann uns neue Energie schenken, ungeahnte Chancen offenbaren oder uns die nötige Motivation geben, unser Leben zu hinterfragen und neu auszurichten. Der nächste Neumond kommt schon im Dezember. Aber laut Horoskop wird er nur drei Sternzeichen den Rücken stärken.

Horoskop kündigt Wandel an

Und lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis es so weit ist. Denn schon am 1. Dezember und damit pünktlich zum ersten Advent steht die neue Mondphase an und sorgt für enorme Karrierechancen bei gleich drei Sternzeichen.

+++ Horoskop: Merry Christmas! Noch bis Weihnachten erleben diese Sternzeichen ein Wunder +++

Darunter ist der Widder. Für das Sternzeichen offenbart sich jetzt die Chance, endlich eine wichtige Entscheidung im Job zu treffen und sich entweder vollkommen neu auszurichten, oder einen Karrieresprung in der eigenen Firma zu machen. Geschäftsreisen und Fortbildungen sollte das Feuer-Zeichen jetzt unbedingt annehmen und dazu nutzen, neue Erfahrungen zu sammeln, die es zu neuen Projekten oder Ideen inspirieren.

Auch interessant: Horoskop: Traurige Aussichten! Diese Sternzeichen sind sich selbst der größte Feind

Widder-Geborenen steht im Job jetzt allerdings kein Sprint, sondern ein Marathon bevor. Doch noch in diesem Jahr könnten sie mit dem nötigen Fleiß und Strategie laut Horoskop aber an ihr Ziel gelangen.

Schütze und Zwillinge auf der Überholspur

Zusätzlich zum Neumond am 1. Advent wird das Sternzeichen Schütze jetzt von der Kraft der Sonne unterstützt. Bis zum 21. Dezember sorgt das Sonne-Mond-Duo für jede Menge Energie und Optimismus, die dem Feuerzeichen jetzt vor allem im Job von großem Nutzen sind. Es muss sich aber darüber klar werden, was es im Job wirklich erreichen will und dann mit Mut und Strategie alle Herausforderungen annehmen, die auf dem Weg zum Ziel liegen. Nutzt der Schütze seine Chancen, steht ihm noch bis zum Jahresende Großes bevor.

Das gilt auch für Zwillinge, wie das Horoskop jetzt orakelt. Zwar geht das Luftzeichen wie wohl viele zum Jahresende hin eigentlich auf dem Zahnfleisch. Der Neumond setzt bei dem Sternzeichen jetzt aber nochmal letzte Ressourcen frei, die es im Job zu Höchstformen auflaufen lassen. Zwillings-Geborene sollten Energiefresser jetzt über Bord werfen und sich darüber klar werden, wo sie mit ihrem Leben hinwollen. Nur wer den emotionalen Nebel lichtet, kann sich seine Lebensträume mit der Kraft des Mondes erfüllen.