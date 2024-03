Horoskop: Mondfinsternis rüttelt DIESE Sternzeichen jetzt wach – und stellt ihr Leben auf den Kopf

Sich darüber im Klaren zu sein, wer man ist, ist essenziell für das eigene Seelenheil. Wer sich selbst nicht kennt, hat in so manchen Lebenslagen Schwierigkeiten zu überwinden. Doch keine Sorge. Das Horoskop gibt dir jetzt eine Hilfestellung.

Diese fünf Sternzeichen finden dank der Mondfinsternis im März endlich zu sich selbst. Ihr Horoskop begleitet sie auf dem Weg zurück zur wahren Identität.

Horoskop: Jungfrau und Zwilling auf dem Pfad der Selbstfindung

Du bist Jungfrau vom Sternzeichen her? Dann ist am 25. März dein Tag zum Frühjahrsputz gekommen. Aber du sollst jetzt nicht deine Wohnung ausmisten, sondern dein Inneres. Denn es geht darum, was dir wirklich wichtig ist. Welche Talente willst du (zurück)haben und welche Verhaltensmuster loswerden? Jetzt ist die Zeit für den Seelen-Putz gekommen.

Zwillinge wollen sich jetzt endlich zeigen, wie sie wirklich sind. Die Mondfinsternis am 25. März gibt ihnen die nötige Kraft dazu, sich endlich ihren Vorbildern gemäß nach außen zu präsentieren und aus sich herauszukommen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung reicht aus, um das Leben nachhaltig zu verändern.

Krebs, Waage und Schütze: Radikales Ich oder angepasstes Wir?

Krebse finden jetzt ihre Berufung. Die Mondfinsternis lässt sie erkennen, wer sie tief im Innern wirklich sind. Ein Blick in die Vergangenheit kann sich jetzt lohnen, um wieder zu sich selbst zu finden.

Für die Waage lohnt sich jetzt ein Blick zurück zur Sonnenfinsternis von Oktober 2023. Was hat sich seitdem im Denken und bei den Gefühlen verändert? Und wurde diese Veränderungen wirklich umgesetzt? Zum Beispiel in der Beziehung? Denn die große Frage, die sich Waagen jetzt sollen: Wie gut passt das neues Ich noch in das alte Wir?

Ganz man selbst sein und anecken oder lieber an die anderen anpassen? Vor dieser schwierigen Frage stehen Schützen rund um die Mondfinsternis. Was sie jetzt verinnerlichen müssen: Erst wenn ich mich so zeige, wie ich bin, kann ich Menschen wie mich finden und wirklich glücklich werden.