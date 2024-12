Horoskop: Vom Mond geküsst! Diese Sternzeichen verlieben sich noch im Dezember

Der Dezember ist die perfekte Zeit für eine neue Liebe. In der Vorweihnachtszeit können wir kuschelige Stunden zu zweit erleben oder herrliche Spaziergänge über den Weihnachtsmarkt unternehmen. Alleine macht das viel weniger Spaß. Zum Glück stehen die Sterne und Planeten nun zugunsten dreier Sternzeichen, wie das Horoskop aufzeigt.

Am 4. Dezember küsst der Mond den Planeten Venus. Was das bedeutet? In diesem Moment werden ungeahnte Kräfte freigesetzt, die dazu führen, dass sich drei Sternzeichen noch im Dezember verlieben. Wer sich auf eine besonders romantische Begegnung freuen kann, erfährst du hier in unserem Horoskop:

Horoskop: 3 Sternzeichen verlieben sich jetzt

Der Mond und die Venus liegen im Dezember nahe beieinander, besonders am 4. Dezember. Das hat Auswirkungen auf drei Tierkreiszeichen. Denn die Venus steht für Liebe, der Mond für Emotionen – dieser Mix kann nur eines bedeuten: Die Liebe wird zu dieser Zeit zu einer besonders starken Macht.

Die drei Sternzeichen werden nun emotionaler, fühlen sich von anderen angezogen und erleben romantische Momente. Venus und Mond sorgen für Schmetterlinge im Bauch – zum Beispiel bei der Waage. Sie sehnt sich nach Harmonie und Romantik und besinnt sich bei ihrer Suche auf die Menschen in ihrer Nähe. Ob es allerdings nur für einen oberflächlichen, kurzen Flirt reicht oder doch mehr draus wird, das muss das Sternzeichen selbst für sich herausfinden.

Horoskop: Augen auf für die Liebe!

Single-Jungfrauen könnten im Dezember auf ihre große Liebe treffen. Womöglich kennen sie die Person ihrer Träume bereits und wissen es nur noch nicht. Jetzt könnte sich jemand aus dem Bekanntenkreis des Sternzeichens herauskristallisieren und plötzlich interessant werden. Es könnte aber auch jemand völlig Neues ins Leben der Jungfrau treten und ihr Herz höherschlagen lassen.

Löwen können sich tatsächlich gar nicht vor Flirts und Avancen retten. Sie erobern im Dezember mit ihrem Charme und der Unterstützung von Mond und Venus alle Herzen. Doch sollte sich das Sternzeichen für jemand Besonders aufsparen, sonst könnte es seine große Liebe verpassen. Dieser jemand könnte dem Sternzeichen schon sehr bald begegnen.