Horoskop: Merkur sorgt für Überraschung – 4 Sternzeichen drehen jetzt voll auf

Am 26. November ist der Merkur rückläufig und läutet damit eine aufregende Zeit für vier Sternzeichen ein. Normalerweise sorgt diese Konstellation für Probleme in der Kommunikation, für Fehler und Missverständnisse – doch nicht dieses Mal, wie das Horoskop verrät.

Stattdessen sorgt der Merkur jetzt für eine positive Wendung im Leben von vier Sternzeichen. Wer sich freuen kann, liest du in unserem Horoskop.

Horoskop: Merkur bringt Sternzeichen auf Erfolgsspur

Viele kommen mit dem rückläufigen Merkur nicht klar. Doch manche wissen genau, wie sie diese schwierigen, herausfordernden Gewässer navigieren müssen und können sogar noch davon profitieren. Sie leben ab dem 26. November auf der Überholspur. Die Erfolge, die sie daraus für sich ziehen, werden sie noch bis ins neue Jahr mit Glück erfüllen.

Zu den glücklichen Sternzeichen gehören unter anderem Zwillinge. Das Sternzeichen ist besonders kommunikativ und da sich der Merkur speziell auf diese Fähigkeit auswirkt, können Zwillinge nun noch mehr glänzen. Sie sind äußerst flexibel und anpassungsfähig, wirken dadurch rhetorisch stark – alles positive Fähigkeiten, um im Job hervorzustechen.

Horoskop: Auch sie fahren den Erfolgszug

Die Waage, die für ihre diplomatischen Fähigkeiten bekannt ist, blüht nun in Konfliktsituationen auf. Sie kann deeskalieren und Probleme lösen – im Privaten wie im beruflichen Kontext. Das kommt gut an. Andere Menschen sind der Waage dafür dankbar und zeigen sich anerkennend.

Derweil fällt es dem Wassermann in der Zeit des rückläufigen Merkurs noch leichter, kreativ zu sein und neue Idee zu entwickeln. Vor allem auf der Arbeit können sich dadurch neue Chance und Möglichkeiten für sie ergeben.

Zu guter Letzt nutzt der Steinbock diese Zeit, um alte Projekte endlich abzuschließen und so Erfolge für sich einzufahren. Dabei helfen ihm seine Organisationsfähigkeiten und seine Disziplin. Im Privaten wird sich der Steinbock über so einiges klar, was ihm auch für das neue Jahr Perspektiven aufgibt.