Horoskop: Mars bringt Power-Boost – zwei Sternzeichen könnten jetzt Bäume ausreißen

Der Planet Mars leitet jetzt eine neue Ära ein. Im November tritt der Power-Planet vom sensiblen Krebs in das selbstbewusste Sternzeichen Löwe ein und verleiht damit zwei Sternzeichen die ultimative Kraft.

Sie erleben jetzt große Veränderungen in ihrem Leben, sagt ihnen das Horoskop voraus. Bis ins neue Jahr machen sie große Schritte, sowohl im beruflichen Bereich als auch privat in ihren Beziehungen. Diese Sternzeichen sind kaum noch aufzuhalten.

Horoskop: Mars im Löwen für Kraft und Glück

Der Planet Mars selbst steht für Kraft und Energie. Jetzt, wo er im November in das Sternzeichen Löwe eintritt, werden seine Effekte auf die Sternzeichen noch verstärkt. Denn im Löwen spiegeln sich Willensstärke und Charisma wieder. Diese doppelte Power können jetzt vor allem zwei Sternzeichen für sich nutzen: der Widder und der Wassermann.

Bis zum 6. Januar 2025 erleben sie eine wahre Glückssträhne in ihrem Leben. Ihnen eröffnen sich zahlreiche Chancen im Beruflichen wie auch in der Liebe. Wenn sie diese ergreifen, könnte sich ihr Leben für immer verändern.

Horoskop: Widder und Wassermann vor im Wandel

Widder sind per se schon selbstbewusst und wissen sich durchzusetzen, da setzt die Kraft des Mars noch einen obendrauf. Mit ihm im Feuerzeichen Löwe liegt den Widder die ganze Welt zu Füßen. Im Job läuft jetzt alles wie am Schnürchen. Selbst beim Entschluss, die Anstellung zu wechseln, werden dem Widder keine Steine in den Weg gelegt. Ein Karriereaufstieg und mehr Gehalt sind kein Thema mehr.

Jetzt darf das Sternzeichen nur nicht übers Ziel hinausschießen, sonst könnte es überheblich und unsympathisch wirken. Das würde seinem Erfolg dann im Wege stehen.

Auf der anderen Seite muss sich der Wassermann jetzt gegenüber der Mars-Energie öffnen. Sowohl im Job als auch privat werden sie nun fokussierter, können sich besser durchsetzen und in der Kommunikation überzeugen.

In der Liebe geht es allerdings nicht immer darum, die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Denn der Mars im Löwen und die Venus im Schützen könnten dem Wassermann zu einer tiefgründigeren Beziehung bewegen. Dafür muss das Sternzeichen aber ein Stück weit auf seine Unabhängigkeit verzichten.