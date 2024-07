Horoskop: Mars sorgt für Abenteuer – alle Sternzeichen erleben jetzt Aufregung pur

Der Planet Mars bringt uns im Juli noch mal richtig auf Touren. Alle Sternzeichen werden durch die Energie beeinflusst. Denn in der Astrologie steht der Mars für Willenskraft und inneren Antrieb – auch für Selbstveränderung.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Mut zu fassen, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten. Laut Horoskop wartet jetzt auf jedes Sternzeichen ein eigenes kleines Abenteuer.

Horoskop:

Aufregung pur im Juli! Für alle zwölf Sternzeichen im Tierkreis gibt es diesen Monat noch einiges zu erleben. Der Planet Mars bringt Schwung in dein Leben – mit sowohl positiven als auch negativen Folgen für manche Sternzeichen. Vor allem aber können sich Waage, Schütze, Fische und Widder auf spannende Begegnungen und Herausforderungen freuen.

Hier jetzt das Monatshoroskop für jedes Sternzeichen:

Krebs

Du hast die geballte Planeten-Power auf deiner Seite: Mars im Stier und Merkur und Venus im Löwen. Das gibt dir Kraft, fordert dich aber auch. Jetzt heißt es Angriff statt Rückzug – sowohl im Beruf als auch bei Finanz-Themen.

Löwe

Merkur, Venus und die Sonne wandern jetzt alle in dein Zeichen, sodass du ins Rampenlicht gerückt wirst. In Sachen Liebe und Finanzen führst du jetzt an. Aber Vorsicht, dass du niemanden überfährst. Etwas Rücksicht ist zwischendurch angebracht.

Jungfrau

Du kommst diesen Monat weder mit Krebsen noch mit Stieren gut klar. Ihre Energie missfällt dir. Das kann dich einerseits vor vorschnellen Entscheidungen schützen, aber auch Selbstzweifel schüren. Die solltest du lieber ausblenden.

Waage

Jupiter im Zwilling sorgt jetzt für gute Laune und lässt dich erstrahlen. Du kannst jetzt schnell Kontakte knüpfen und bringst auch in bestehende Beziehungen viel ein. Vielleicht wird so aus einer reinen Bekanntschaft auch mehr.

Skorpion

Merkur, Venus und Sonne sorgen für Reibereien und Unruhe in deinem Leben. Doch sollte dich das nicht aus der Ruhe bringen. Das Beste wäre allerdings, wenn du dich erst mal von allem und jedem fernhältst, der oder was dir nicht guttut.

Schütze

Der Mars im Zwilling hilft dir jetzt, dein volles Potenzial auszuschöpfen. Zudem macht dich Venus im Löwen anziehend und begehrenswert. Auf dich wartet noch eine überraschende Begegnung.

Steinbock

Mars im Stier verleiht dir Ausdauer und Weitsicht. Du bist konzentriert und dank Venus im Krebs voller Energie. Jetzt kannst du deine Bedürfnisse besser benennen und kommunizieren.

Wassermann

Volle Kraft voraus! Jetzt ist keine Zeit für Zweifel. Nutze jede Möglichkeit und vertrau auf deine unkonventionelle Art – sie ist deine Stärke und der Schlüssel zum Erfolg.

Fische

In der Ruhe liegt die Kraft. Das merkst du vor allem jetzt. Aber ruhen heißt in diesem Fall nicht auf die faule Haut. Denn nur wer in sich ruht, erkennt, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Und kann dann sofort zugreifen.

Widder

Du bist aktuell sehr selbstbewusst und leidenschaftlich unterwegs. Doch Krebs-Energien bringen dich dazu, dein eigenes Verhalten auch zu überdenken. Das muss aber keinen Konflikt darstellen, vielmehr eine Chance für deine Weiterentwicklung. Es warten viele glückliche Momente auf dich.

Stier

War zu Beginn des Monats noch alles in Ordnung, wird es zum Juli-Ende jetzt richtig turbulent. Die Venus im Löwen sorgt für Unsicherheiten und lässt dich an dir zweifeln. Jetzt solltest du dich vor allem mit deinem Liebsten umgeben, um deine Seele zu beruhigen.

Zwillinge

Merkur im Löwen bringt dir Erfolg und Verhandlungsgeschick. Zum Ende des Monats spürst du keine Bremse mehr und erhältst durch Mars neue Energie. Jetzt kann dich nichts und niemand mehr aufhalten.