Horoskop: So romantisch! 3 Sternzeichen bekommen im März eine Liebeserklärung

Der März, der März, der März ist (fast) da – zumindest steht er unmittelbar vor der Tür und mit ihm auch der Frühlingsanfang. Viele Sternzeichen sehnen sich bereits nach dem Aufblühen der Natur, milderen Temperaturen und mehr Sonnenschein.

Doch ist der Frühling auch eine Zeit der Liebe und Romantik. Laut Horoskop können sich schon im März drei Sternzeichen auf besondere Momente freuen. Denn sie erhalten ein Liebesgeständnis, dass ihre Herzen bis zum Anschlag klopfen lässt.

Liebes-Horoskop im März bringt Romantik pur

Mit dem Liebesplaneten Venus im leidenschaftlichen Tierkreiszeichen Widder und dem Kommunikationsplaneten Merkur in den sanften Fischen ist Romantik vorprogrammiert. Liebende trauen sich nun endlich, die drei magischen Worte zu sagen und ihre Gefühle mutig in Worte zu fassen. Vor allem um den Vollmond am 14. März herum dürfen drei Sternzeichen auf eine magische Liebeserklärung hoffen.

So könnten sie jetzt eine romantische Überraschung erleben. Vielleicht offenbart ein guter Freund, ein Verflossener oder auch ein heimlicher Verehrer seine Gefühle zu dir. So steht etwa Stieren eine emotionale Achterbahnfahrt bevor. Besonders um den 10. März herum könnte eine spontane Liebeserklärung für Gefühlschaos sorgen. Jemand aus deiner Vergangenheit erklärt dir seine Liebe, aus einer zunächst unscheinbaren Begegnung wird mehr oder vielleicht macht dir dein Partner sogar einen Heiratsantrag!

Horoskop: Liebesgeständnis im März

Für Zwillinge ergibt sich ein magischer Moment um den 18. März herum. Eine aufregende Wendung in Liebesdingen steht an. Mit der Position des Merkur, dem Herrscherplanet der Zwillinge, in den Fischen, werden tiefgründige Gespräche gefördert. Ein langjähriger Freund könnte dir nun seine wahren Gefühle gestehen. Vielleicht sorgte in unverhofftes Treffen für romantische Ehrlichkeit oder du erhältst aus heiterem Himmel eine Nachricht, die dein Herz höherschlagen lässt.

Und auch Skorpione erwartet rund um den Vollmond am 14. März ein Liebesgeständnis einer bekannten Person, sei es ein Freund oder ein Arbeitskollege, auf den du auch schon länger ein Auge geworfen hast. Es kommt zu einer ehrlichen Aussprache und dann ist alles klar. Doch auch bereits Vergebene können sich über eine lang ersehnte Bestätigung freuen. Ihr Partner zeigt ihnen in aller Deutlichkeit, wie viel sie ihm eigentlich bedeuten. Der Skorpion fühlt sich im März wie auf Wolke 7.